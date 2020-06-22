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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573283749.html
В России выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России COVID-19 подтвердился у 7600 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:36
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коронавирус в россии
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сейчас прибежит Антивирус, и всем расскажет, что всё это враньё, и что его при помощи этого вируса контролирует правительство (пока только не ясно, местное или мировое)
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Я бы тебе сказал все, что о тебе думаю, но меня блокируют. Иди..., сам знаешь куда.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом

10:31 22.06.2020 (обновлено: 11:36 22.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. За сутки в России COVID-19 подтвердился у 7600 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
При этом у 2473 заразившихся (32,5 процента) нет клинических проявлений. Умерли 95 пациентов (впервые с 25 мая число летальных исходов ниже 100).
Тайгибат Ахмедгаджиевна
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Больше всего новых случаев выявили в Москве (1068), Подмосковье (506), Ханты-Мансийском автономном округе (295) и Нижегородской области (215), меньше всего — в Еврейской АО (двое заболевших) и Севастополе (один).
С начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 592 280. Из них почти 345 тысяч выздоровели, 8206 человек скончались.
Всего в мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 заболели свыше 8,7 миллиона человек, как минимум 461 тысяча погибли. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Испания, Чили, Италия и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
сейчас прибежит Антивирус, и всем расскажет, что всё это враньё, и что его при помощи этого вируса контролирует правительство (пока только не ясно, местное или мировое)
22 июня, 10:33
aaihal21
191200012
Я бы тебе сказал все, что о тебе думаю, но меня блокируют. Иди..., сам знаешь куда.
22 июня, 10:53
ААнтивирус
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