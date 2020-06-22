В России выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом

Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. За сутки в России За сутки в России COVID-19 подтвердился у 7600 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

При этом у 2473 заразившихся (32,5 процента) нет клинических проявлений. Умерли 95 пациентов (впервые с 25 мая число летальных исходов ниже 100).

Больше всего новых случаев выявили в Москве (1068), Подмосковье (506), Ханты-Мансийском автономном округе (295) и Нижегородской области (215), меньше всего — в Еврейской АО (двое заболевших) и Севастополе (один).

С начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 592 280. Из них почти 345 тысяч выздоровели, 8206 человек скончались.

Всего в мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 заболели свыше 8,7 миллиона человек, как минимум 461 тысяча погибли. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты , Бразилия, Россия, Индия , Великобритания, Перу, Испания, Чили, Италия и Иран.