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Распространение нового коронавируса
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В Крыму за сутки выявили пять случаев COVID-19
Пять новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки выявлено в Крыму, общее число заболевших достигло 613, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым

В Крыму за сутки выявили пять случаев COVID-19

10:29 22.06.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Пять новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки выявлено в Крыму, общее число заболевших достигло 613, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Подтверждено 5 новых случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества подтверждённых случаев 3 выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 2 человека обратились самостоятельно в связи с клиническими симптомами", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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По его словам, все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией.
Аксенов отметил, что всего в республике зарегистрировано 613 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период – 403 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоРеспублика Крым
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