https://ria.ru/20200622/1573283646.html
В Крыму за сутки выявили пять случаев COVID-19
Пять новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки выявлено в Крыму, общее число заболевших достигло 613, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:29
2020-06-22T10:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
республика крым
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республика крым
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым