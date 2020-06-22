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В Югре шестой день фиксируют рекорд по числу случаев COVID-19
Рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе обновляется шестой день подряд, коронавирус выявлен еще у 295... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, общество

В Югре шестой день фиксируют рекорд по числу случаев COVID-19

10:29 22.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе обновляется шестой день подряд, коронавирус выявлен еще у 295 человек, сообщает оперативный штаб региона.
"За последние сутки в регионе зарегистрировано 295 новых случаев коронавирусной инфекции в 15 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.
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Предыдущий рекордный показатель новых случаев COVID-19 в Югре был зафиксирован в воскресенье, когда штаб сообщил о 294 инфицированных. Четыре дня подряд до этого инфекция подтверждалась более чем у 235 человек, обновляя максимальные для округа суточные показатели.
Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе – 6581. По данным штаба, пневмония диагностирована у 80 заболевших, симптомы ОРВИ имеются у 164 пациентов, в бессимптомной форме заболевание протекает у 51 человека.
Режим обязательной самоизоляции в Югре действует до 23 июня включительно, при этом решений о продлении ограничений региональные власти пока не озвучивают.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округОбщество
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