В Югре шестой день фиксируют рекорд по числу случаев COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев COVID-19 в Рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе обновляется шестой день подряд, коронавирус выявлен еще у 295 человек, сообщает оперативный штаб региона.

"За последние сутки в регионе зарегистрировано 295 новых случаев коронавирусной инфекции в 15 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

Предыдущий рекордный показатель новых случаев COVID-19 в Югре был зафиксирован в воскресенье, когда штаб сообщил о 294 инфицированных. Четыре дня подряд до этого инфекция подтверждалась более чем у 235 человек, обновляя максимальные для округа суточные показатели.

Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе – 6581. По данным штаба, пневмония диагностирована у 80 заболевших, симптомы ОРВИ имеются у 164 пациентов, в бессимптомной форме заболевание протекает у 51 человека.

Режим обязательной самоизоляции в Югре действует до 23 июня включительно, при этом решений о продлении ограничений региональные власти пока не озвучивают.