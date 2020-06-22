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В Башкирии появилась остановка "Антиковидная"
Остановка "Антиковидная" появилась под Уфой возле нового инфекционного центра, она должна напоминать жителям Башкирии о подвиге врачей в борьбе с коронавирусом... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика башкортостан, уфа, общество

В Башкирии появилась остановка "Антиковидная"

10:26 22.06.2020
1618
© РИА Новости / Геннадий КарповУфа
Уфа
© РИА Новости / Геннадий Карпов
Уфа. Архивное фото
КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Остановка "Антиковидная" появилась под Уфой возле нового инфекционного центра, она должна напоминать жителям Башкирии о подвиге врачей в борьбе с коронавирусом и строителей, в рекордные сроки построивших современный инфекционный госпиталь, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
В соцсетях и местных СМИ появились сообщения о переименовании остановки общественного транспорта "Инфекционная больница" в "Антиковидную". Как отмечается, у остановки оригинально не только название, но и внешний вид: ее стилизовали под фасад инфекционного центра, использовав и такое же цветовое решение в сине-красно-белых тонах.
"Остановка около нового инфекционного центра действительно получила название "Антиковидная", - сказал собеседник агентства.
Решение о названии остановки, по его словам, было принято коллегиально на межведомственной комиссии по организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом и обеспечению безопасности дорожного движения.
"Смысл ее в том, чтобы люди помнили о ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, о подвиге врачей, которые героически выстояли в борьбе против вируса, строителей, которые за рекордные сроки, 55 дней, построили современный инфекционный госпиталь, о сплоченности жителей республики", - пояснил представитель пресс-службы.
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