В Башкирии появилась остановка "Антиковидная"

КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Остановка "Антиковидная" появилась под Остановка "Антиковидная" появилась под Уфой возле нового инфекционного центра, она должна напоминать жителям Башкирии о подвиге врачей в борьбе с коронавирусом и строителей, в рекордные сроки построивших современный инфекционный госпиталь, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.

В соцсетях и местных СМИ появились сообщения о переименовании остановки общественного транспорта "Инфекционная больница" в "Антиковидную". Как отмечается, у остановки оригинально не только название, но и внешний вид: ее стилизовали под фасад инфекционного центра, использовав и такое же цветовое решение в сине-красно-белых тонах.

"Остановка около нового инфекционного центра действительно получила название "Антиковидная", - сказал собеседник агентства.

Решение о названии остановки, по его словам, было принято коллегиально на межведомственной комиссии по организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом и обеспечению безопасности дорожного движения.

"Смысл ее в том, чтобы люди помнили о ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, о подвиге врачей, которые героически выстояли в борьбе против вируса, строителей, которые за рекордные сроки, 55 дней, построили современный инфекционный госпиталь, о сплоченности жителей республики", - пояснил представитель пресс-службы.