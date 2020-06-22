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Выяснилось, когда планируется начать регулярное авиасообщение с Турцией
Выяснилось, когда планируется возобновить регулярное авиасообщение с Турцией, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:04
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Выяснилось, когда планируется начать регулярное авиасообщение с Турцией

11:04 22.06.2020
5590
© Flickr / Richard Lewis Аэропорт Анталии. Архивное фото
Аэропорт Анталии. Архивное фото
© Flickr / Richard Lewis
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Выяснилось, когда планируется возобновить регулярное авиасообщение с Турцией, сообщает АТОР.
Авиакомпания Turkish Airlines объявила новую дату возобновления полетов за рубеж в июле. В расписании турецкого перевозчика стоят рейсы по 123 международным направлениям: в Северную Америку, Азию, Ближний Восток, Африку, страны Европы.
Для бронирования доступны и рейсы в Россию. Если раньше авиакомпания планировала летать в июле только в Москву и Санкт-Петербург, то теперь в списке городов есть и Краснодар.
В сообщении перевозчика не указаны пункты вылета из Турции, так что пока не ясно, будут ли это рейсы только из Стамбула или же возможны и полеты из Антальи.
О том, что Турция готова возобновить авиасообщение с Россией в середине июля, снова заявил и министр туризма и культуры Мехмет Эрсой. В интервью турецкой редакции Sputnik он предположил, что рейсы могут начаться 15 июля. Однако, что для открытия полетов нужно ответное согласие российской стороны. "Конечно, Россия должна быть к этому готова, мы готовы", — заявил он.
Эксперты прокомментировали планы турецкой стороны и информацию, которая появляется в российских СМИ относительно сроков возобновления рейсов за рубеж. Наблюдатели оценили вероятность возобновления регулярных рейсов в Турцию в июле как "высокую", учитывая намерения России перезапустить международное авиасообщение с 15 июля. По мнению источников АТОР, скорее всего, это будут рейсы только в Стамбул, что, впрочем, не помешает российским туристам добраться со стыковками до курортов Антальи и Эгейского побережья.
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"На первом этапе речь идет о восстановлении полетов преимущественно в страны СНГ. Это Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и ряд других государств постсоветского пространства. Таким образом, у россиян появится возможность авиапутешествий в Европу через Минск, в страны Азии – через Астану, Ашхабад или Ташкент", — говорят эксперты.
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Есть определенная вероятность по возобновлению рейсов в ряд европейских стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Возможно, это будут Кипр, Греция, Турция, страны Балтии, Мальта, Финляндия и Италия. "Восстановление рейсов в отдельные страны ЕС коррелирует с планами Евросоюза по открытию внешних границ с 15 июля", — подчеркивают эксперты ассоциации.
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По данным источников, о решении возобновить регулярные зарубежные рейсы может быть объявлено 1 июля.
Что касается массовой туристической перевозки, то ее рестарт может быть сдвинут на сентябрь, пишет АТОР. Причина – новые вспышки коронавируса, которые, случились, например, в Китае и Израиле.
"Масштабное открытие зарубежных авиарейсов, как регулярных, так и чартерных, скорее всего, произойдет в сентябре. О перезапуске своих полетных программ на российском направлении осенью думают многие иностранные авиакомпании. Тогда же наступит ясность и по чартерной перевозке, так как основной сезон на юге страны завершится, и задачу по наполнению внутренних курортов можно будет считать закрытой", — заявили источники АТОР.
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