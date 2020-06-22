Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573283240.html
Суд продлил арест подростку, напавшему с топором на школу под Саратовом
Вольский районный суд Саратовской области продлил до 29 сентября срок содержания под стражей подростку, который бросил в школе города Вольска две бутылки с... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:23
саратовская область
вольск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155507/84/1555078495_0:161:720:566_1400x0_80_0_0_84f32e713eef652a243a2043c2b2cec8.jpg
https://ria.ru/20190530/1555109328.html
https://ria.ru/20191114/1560912270.html
1
саратовская область
вольск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155507/84/1555078495_0:161:720:566_1400x0_80_0_0_84f32e713eef652a243a2043c2b2cec8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155507/84/1555078495_0:102:720:642_1400x0_80_0_0_0ab26f47cf46e17e54ab142c5b7373a2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155507/84/1555078495_0:158:720:878_1400x0_80_0_0_198efe9b639087912ee6b24746a3e90d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саратовская область, вольск, происшествия

Суд продлил арест подростку, напавшему с топором на школу под Саратовом

10:23 22.06.2020
304
© Фото : Следственное управление СК РФ по Саратовской областиСледователи на месте нападения в школе в городе Вольск
Следователи на месте нападения в школе в городе Вольск
© Фото : Следственное управление СК РФ по Саратовской области
Следователи на месте нападения в школе в городе Вольск. Архивное фото
САРАТОВ, 22 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вольский районный суд Саратовской области продлил до 29 сентября срок содержания под стражей подростку, который бросил в школе города Вольска две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и ударил топором 12-летнюю девочку, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе суда.
Утром 28 мая 2019 года в школе №4 в поселке Большевик города Вольск 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но она не загорелась. После этого он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Сразу после нападения он был задержан и взят под стражу. Суд 23 января приступил к рассмотрению дела в закрытом режиме, а 18 июня в суде сообщили, что судебное следствие уже близится к завершению. Срок ареста подсудимого истекал 29 июня.
Стоп-кадр видеообращения ученика школы №4 города Вольска, записанного после нападения
30 мая 2019, 15:19
Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
"Срок содержания под стражей продлен... до 29 сентября", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что следующее заседание по делу назначено на 3 июля.
Подросток обвиняется в покушении на убийство двух и более человек, в том числе заведомо малолетних, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Вину он не признавал. Ранее управление СК РФ по региону уточнило, что пострадавшей девочке причинен тяжкий вред здоровью, а всего потерпевшими по делу признан 21 человек.
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
14 ноября 2019, 08:55
Крупные ЧП в российских учебных заведениях с 2014 года
700110
Обсудить 1
Саратовская областьВольскПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове неизвестный поджег квартиру, где были ребенок с няней
Автомобиль Следственного комитета РФ
Двух жителей Кузбасса обвинили в убийстве девушки из-за квартиры
Сотрудник полиции
В Воркуте арестовали полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег
Пожарный
В Ижевске взорвались три газовых баллона в многоквартирном доме
Медик в машине скорой помощи
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Москвичам пообещали отсутствие очередей при голосовании по поправкам
Елена Повеляйкина
"Ее боялись все": дочь омского фермера обвиняют в гибели двух человек
Сотрудник полиции
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Автомобиль Следственного комитета России
Против главы управления лесами Алтайского края возбудили уголовное дело
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин ответил на сообщения о "разорении своего бизнеса"
Водитель машины скорой помощи
В Югре шестой день фиксируют рекорд по числу случаев COVID-19
ДТП в Елецком районе Липецкой области. 21 июня 2020
В крупном ДТП в Липецкой области погиб ямальский священник
Участница реалити-шоу Дом-2 Анастасия Тарасюк
Экс-бойфренд бывшей участницы "Дома-2" назвал возможную причину ее смерти
Ачастники акции протеста в Минске
Эксперт считает, что протесты в Белоруссии будут нарастать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
01:19В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
01:14Анатолий Антонов обсудил подходы по Афганистану со спецпредставителем США
01:09Мадуро заявил, что готов к разговору с Трампом
Лента новостейМолния