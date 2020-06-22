Суд продлил арест подростку, напавшему с топором на школу под Саратовом

САРАТОВ, 22 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вольский районный суд Саратовской области продлил до 29 сентября срок содержания под стражей подростку, который бросил в школе города Вольска две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и ударил топором 12-летнюю девочку, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе суда.
Утром 28 мая 2019 года в школе №4 в поселке Большевик города Вольск 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но она не загорелась. После этого он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Сразу после нападения он был задержан и взят под стражу. Суд 23 января приступил к рассмотрению дела в закрытом режиме, а 18 июня в суде сообщили, что судебное следствие уже близится к завершению. Срок ареста подсудимого истекал 29 июня.
"Срок содержания под стражей продлен... до 29 сентября", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что следующее заседание по делу назначено на 3 июля.
Подросток обвиняется в покушении на убийство двух и более человек, в том числе заведомо малолетних, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Вину он не признавал. Ранее управление СК РФ по региону уточнило, что пострадавшей девочке причинен тяжкий вред здоровью, а всего потерпевшими по делу признан 21 человек.
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