Суд продлил арест подростку, напавшему с топором на школу под Саратовом

Утром 28 мая 2019 года в школе №4 в поселке Большевик города Вольск 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но она не загорелась. После этого он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Сразу после нападения он был задержан и взят под стражу. Суд 23 января приступил к рассмотрению дела в закрытом режиме, а 18 июня в суде сообщили, что судебное следствие уже близится к завершению. Срок ареста подсудимого истекал 29 июня.