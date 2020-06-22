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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573283047.html
В Армении число случаев COVID-19 достигло 20 588
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 320 и достигло 20588, еще 10 человек скончались, сообщается в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, армения, в мире

В Армении число случаев COVID-19 достигло 20 588

10:20 22.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 320 и достигло 20588, еще 10 человек скончались, сообщается в понедельник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В воскресенье власти республики сообщали о 20268 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции COVID-19 и 350 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
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"В Армении подтверждены 20588 случаев коронавируса. Вылечился 9131 пациент. Скончались 360 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10980 пациентов, проведены 96843 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллионов случаев заражения, свыше 461 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрменияВ мире
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