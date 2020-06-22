Москвичам пообещали отсутствие очередей при голосовании по поправкам

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Очередей на избирательных участках на голосовании по Конституции РФ в Москве не будет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Конечно, нагрузка увеличится, это большой объем работы для членов участковых комиссий. Работать они будут семь дней, а не один, как на выборах. Но эта возможность проголосовать в течение семи дней будет способствовать тому, что очереди на участках образовываться не будут", - сказал Реут, отвечая на вопрос, увеличится ли нагрузка на членов УИК и не образуются ли очереди на участках в связи с масштабным голосованием по месту пребывания.
По его словам, с одной стороны, общий объем работы увеличится, но с другой стороны, он будет равномерно распределен на семь дней.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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