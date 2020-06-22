Москвичам пообещали отсутствие очередей при голосовании по поправкам

"Конечно, нагрузка увеличится, это большой объем работы для членов участковых комиссий. Работать они будут семь дней, а не один, как на выборах. Но эта возможность проголосовать в течение семи дней будет способствовать тому, что очереди на участках образовываться не будут", - сказал Реут, отвечая на вопрос, увеличится ли нагрузка на членов УИК и не образуются ли очереди на участках в связи с масштабным голосованием по месту пребывания.