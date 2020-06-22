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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200622/1573282801.html
Москвичам пообещали отсутствие очередей при голосовании по поправкам
Очередей на избирательных участках на голосовании по Конституции РФ в Москве не будет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:15
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
москва
общество
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосгоризбирком, конституция рф, москва, общество

Москвичам пообещали отсутствие очередей при голосовании по поправкам

10:15 22.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Очередей на избирательных участках на голосовании по Конституции РФ в Москве не будет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Конечно, нагрузка увеличится, это большой объем работы для членов участковых комиссий. Работать они будут семь дней, а не один, как на выборах. Но эта возможность проголосовать в течение семи дней будет способствовать тому, что очереди на участках образовываться не будут", - сказал Реут, отвечая на вопрос, увеличится ли нагрузка на членов УИК и не образуются ли очереди на участках в связи с масштабным голосованием по месту пребывания.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
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По его словам, с одной стороны, общий объем работы увеличится, но с другой стороны, он будет равномерно распределен на семь дней.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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