В Воркуте арестовали полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег

По информации регионального главка МВД, 20 июня в дежурную часть поступило сообщение, что в здании по переулку Юнь-Ягинский Воркуты обнаружены тела сотрудника и работника одного из подразделений отдела полиции. Был задержан полицейский из Воркуты. По предварительной версии, убийство произошло на бытовой почве.