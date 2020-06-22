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В Воркуте арестовали полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег
Полицейский в Воркуте, подозреваемый в убийстве двоих коллег, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК по республике Коми. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:14
следственный комитет россии (ск рф)
воркута
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
следственный комитет россии (ск рф), воркута, происшествия

В Воркуте арестовали полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег

10:14 22.06.2020
1691
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Полицейский в Воркуте, подозреваемый в убийстве двоих коллег, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК по республике Коми.
"Полицейский арестован на два месяца", - сказал собеседник агентства.
По информации регионального главка МВД, 20 июня в дежурную часть поступило сообщение, что в здании по переулку Юнь-Ягинский Воркуты обнаружены тела сотрудника и работника одного из подразделений отдела полиции. Был задержан полицейский из Воркуты. По предварительной версии, убийство произошло на бытовой почве.
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Следственный комитет России (СК РФ)ВоркутаПроисшествия
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