На Чукотке продлили режим самоизоляции до 29 июня

"Губернатор Чукотки Роман Копин подписал постановление, согласно которому режим самоизоляции в округе продлевается до 29 июня включительно…Транзитные пассажиры, прибывающие в округ из других регионов России, в обязательном порядке должны пройти экспресс-тестирование на определение антител. Его проведут в аэропортах специалисты Чукотской окружной больницы. Пассажиры с отрицательным результатом будут освобождены от дальнейшего прохождения изоляции и смогут продолжить следование к месту проживания", - говорится в сообщении.