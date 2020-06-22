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На Чукотке продлили режим самоизоляции до 29 июня
Власти Чукотки продлили до 29 июня режим самоизоляции в округе, но прибывающие пассажиры освобождаются от обязательного карантина после экспресс-тестирования,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:22
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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На Чукотке продлили режим самоизоляции до 29 июня

10:12 22.06.2020 (обновлено: 10:22 22.06.2020)
193
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Власти Чукотки продлили до 29 июня режим самоизоляции в округе, но прибывающие пассажиры освобождаются от обязательного карантина после экспресс-тестирования, сообщает правительство региона.
Ранее Чукотка начала постепенное снятие карантинных ограничений: разрешается работа общепита вне помещений, фитнес- и тренажёрных залов, гостиниц и отелей, стоматологических кабинетов. Это не распространяется на Угольные Копи, Лаврентия, Кепервеем, Билибино и Певек, где эпидемиологическая ситуация остаётся сложной. По данным на 22 июня, в регионе зарегистрировано 133 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 104 человека, умерли двое.
"Губернатор Чукотки Роман Копин подписал постановление, согласно которому режим самоизоляции в округе продлевается до 29 июня включительно…Транзитные пассажиры, прибывающие в округ из других регионов России, в обязательном порядке должны пройти экспресс-тестирование на определение антител. Его проведут в аэропортах специалисты Чукотской окружной больницы. Пассажиры с отрицательным результатом будут освобождены от дальнейшего прохождения изоляции и смогут продолжить следование к месту проживания", - говорится в сообщении.
Если по результатам теста возникнет подозрение на заболевание, пассажира направят в обсерватор до получения результата ПЦР.
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Пассажиры, прибывающие в Анадырь, Билибино, Певек, Тавайваам и Кепервеем из других российских регионов по-прежнему обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания или пребывания 14 дней. Но при наличии справки об отрицательном анализе на COVID-19, выданной не ранее чем за три дня до прилета на Чукотку, либо после прибытия из Чукотской окружной больницы, они освобождаются от самоизоляции. Это не коснётся лиц, направленных на самоизоляцию по постановлению главного государственного санитарного врача по Чукотскому АО.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииЧукоткаПевекАнадырь
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