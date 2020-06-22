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Против главы управления лесами Алтайского края возбудили уголовное дело
Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил против главы управления лесами региона уголовное дело о превышении должностных полномочий. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:31
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
алтайский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алтайский край, происшествия

Против главы управления лесами Алтайского края возбудили уголовное дело

10:12 22.06.2020 (обновлено: 11:31 22.06.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
БАРНАУЛ, 22 июн — РИА Новости. Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил против главы управления лесами региона уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Вторым фигурантом стал начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству, добавили в пресс-службе ведомства.
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Согласно данным на сайте Минприроды Алтайского края, начальником управления лесами является Владимир Черных, а отдела обеспечения полномочий по Белокурихинскому лесничеству — Наталья Стычинская.
Следствие считает, что в 2017 году они в нарушение лесоохранного законодательства организовали рубки для прокладки противопожарного разрыва.
© Фото : Минприроды Алтайского края Начальник управления лесами Минприроды Алтайского края Владимир Черных
 Начальник управления лесами Минприроды Алтайского края Владимир Черных
© Фото : Минприроды Алтайского края
Начальник управления лесами Минприроды Алтайского края Владимир Черных
"Вследствие превышения должностных полномочий лесному фонду государства был причинен ущерб в размере более 950 тысяч рублей", — уточнили в местном СК.
Нарушения выявила ФСБ. Идет расследование. Ранее сообщалось об обысках в управлении лесами Алтайского края.
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Алтайский крайПроисшествия
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