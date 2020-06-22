Против главы управления лесами Алтайского края возбудили уголовное дело

БАРНАУЛ, 22 июн — РИА Новости. Следственный комитет по Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил против главы управления лесами региона уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Вторым фигурантом стал начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству, добавили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным на сайте Минприроды Алтайского края, начальником управления лесами является Владимир Черных, а отдела обеспечения полномочий по Белокурихинскому лесничеству — Наталья Стычинская.

Следствие считает, что в 2017 году они в нарушение лесоохранного законодательства организовали рубки для прокладки противопожарного разрыва.

© Фото : Минприроды Алтайского края Начальник управления лесами Минприроды Алтайского края Владимир Черных © Фото : Минприроды Алтайского края Начальник управления лесами Минприроды Алтайского края Владимир Черных

"Вследствие превышения должностных полномочий лесному фонду государства был причинен ущерб в размере более 950 тысяч рублей", — уточнили в местном СК.