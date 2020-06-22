Против главы управления лесами Алтайского края возбудили уголовное дело

БАРНАУЛ, 22 июн — РИА Новости. Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил против главы управления лесами региона уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Вторым фигурантом стал начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству, добавили в пресс-службе ведомства.
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Согласно данным на сайте Минприроды Алтайского края, начальником управления лесами является Владимир Черных, а отдела обеспечения полномочий по Белокурихинскому лесничеству — Наталья Стычинская.
Следствие считает, что в 2017 году они в нарушение лесоохранного законодательства организовали рубки для прокладки противопожарного разрыва.
© Фото : Минприроды Алтайского края Начальник управления лесами Минприроды Алтайского края Владимир Черных
Начальник управления лесами Минприроды Алтайского края Владимир Черных
"Вследствие превышения должностных полномочий лесному фонду государства был причинен ущерб в размере более 950 тысяч рублей", — уточнили в местном СК.
Нарушения выявила ФСБ. Идет расследование. Ранее сообщалось об обысках в управлении лесами Алтайского края.
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