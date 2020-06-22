https://ria.ru/20200622/1573282233.html
В Филатовской больнице в Москве лечатся более 470 человек с коронавирусом
Более тысячи пациентов, в том числе 475 человек с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:06
2020-06-22T10:06
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
москва
в мире
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий вечорко, москва, в мире