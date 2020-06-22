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Распространение нового коронавируса
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В Филатовской больнице в Москве лечатся более 470 человек с коронавирусом
Более тысячи пациентов, в том числе 475 человек с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:06
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
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РИА Новости
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353
60
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валерий вечорко, москва, в мире

В Филатовской больнице в Москве лечатся более 470 человек с коронавирусом

10:06 22.06.2020
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© АГН "Москва"Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
© АГН "Москва"
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более тысячи пациентов, в том числе 475 человек с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Всего на лечении: 1065. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1025. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 475. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 27. В ОРИТ: 155. На ИВЛ: 49", - написал он в Facebook.

Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 63 человека, поступило 82.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоМоскваВ мире
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