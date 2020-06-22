В Филатовской больнице в Москве лечатся более 470 человек с коронавирусом

"Всего на лечении: 1065. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1025. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 475. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 27. В ОРИТ: 155. На ИВЛ: 49", - написал он в Facebook.