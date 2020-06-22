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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573282089.html
Врач рассказал, как безопасно сходить в кафе
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в беседе с... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:47
распространение нового коронавируса
медицинские маски
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
андрей тяжельников
здоровье - общество
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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медицинские маски, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, андрей тяжельников, здоровье - общество, москва, общество

Врач рассказал, как безопасно сходить в кафе

10:04 22.06.2020 (обновлено: 12:47 22.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДезинфекция рук посетительницы на открывшейся летней веранды кафе
Дезинфекция рук посетительницы на открывшейся летней веранды кафе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Дезинфекция рук посетительницы на открывшейся летней веранды кафе. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в беседе с агентством городских новостей "Москва" дал советы по посещению кафе в условиях пандемии.
Маску в кафе, по словам врача можно снять, однако нужно соблюдать социальную дистанцию. После приема пищи следует надеть новую маску, а не использовать старую.

"Маску необходимо менять каждые два часа, а в жару — каждые 20-30 минут, поскольку от влажности она теряет защитные свойства", — пояснил Тяжельников.

Также врач напомнил о необходимости тщательного мытья рук с мылом или обработки их антисептиком.
"Выбирайте для посещения кафе, где есть условия для соблюдения гигиены", — пояснил он.
Также врач напомнил, что угроза заражения сохраняется, несмотря на снятие ограничений, поэтому он рекомендовал воздержаться от посещения людных мест.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМедицинские маскиКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАндрей ТяжельниковЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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