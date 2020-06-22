Врач рассказал, как безопасно сходить в кафе

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в беседе с агентством городских новостей " Москва " дал советы по посещению кафе в условиях пандемии

Маску в кафе, по словам врача можно снять, однако нужно соблюдать социальную дистанцию. После приема пищи следует надеть новую маску, а не использовать старую.

"Маску необходимо менять каждые два часа, а в жару — каждые 20-30 минут, поскольку от влажности она теряет защитные свойства", — пояснил Тяжельников.

Также врач напомнил о необходимости тщательного мытья рук с мылом или обработки их антисептиком.

"Выбирайте для посещения кафе, где есть условия для соблюдения гигиены", — пояснил он.

Также врач напомнил, что угроза заражения сохраняется, несмотря на снятие ограничений, поэтому он рекомендовал воздержаться от посещения людных мест.