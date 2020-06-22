В Пермском крае наградят около 60 медиков, работающих с COVID-19

ПЕРМЬ, 22 июн - РИА Новости. Около 60 медработников из Пермского края по указу президента России получат награды за борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"Владимир Путин подписал указ о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом. Среди них 58 – медиков Пермского края. 39 наших земляков наградят Орденом Пирогова, 19 – Медалью Луки Крымского", — говорится в сообщении.
Согласно указу, Орден Пирогова получат медработники учреждений Перми, Краснокамска, Чайковского, Березников. Среди них сотрудники скорой помощи, краевого центра медицины катастроф, кардиологического диспансера, городских больниц. Медалью Луки Крымского наградят медиков Перми, Чайковского, Березников.
Ранее президент подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Орденом Пирогова будут награждать граждан РФ за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Медалью Луки Крымского, в соответствии с указом, награждаются практикующие врачи и младший медицинский персонал, а также другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 3136 случаев заражения COVID-19, выздоровели 1913 человек, 110 скончались, на домашнем карантине остаются около 2,3 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф