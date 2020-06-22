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В Пермском крае наградят около 60 медиков, работающих с COVID-19
Около 60 медработников из Пермского края по указу президента России получат награды за борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте губернатора и регионального... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей пирогов
пермский край
краснокамск
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, сергей пирогов, пермский край, краснокамск, общество

В Пермском крае наградят около 60 медиков, работающих с COVID-19

10:01 22.06.2020
837
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы
Врачи городской клинической больницы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи городской клинической больницы . Архивное фото
ПЕРМЬ, 22 июн - РИА Новости. Около 60 медработников из Пермского края по указу президента России получат награды за борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"Владимир Путин подписал указ о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом. Среди них 58 – медиков Пермского края. 39 наших земляков наградят Орденом Пирогова, 19 – Медалью Луки Крымского", — говорится в сообщении.
Согласно указу, Орден Пирогова получат медработники учреждений Перми, Краснокамска, Чайковского, Березников. Среди них сотрудники скорой помощи, краевого центра медицины катастроф, кардиологического диспансера, городских больниц. Медалью Луки Крымского наградят медиков Перми, Чайковского, Березников.
За вклад в борьбу с COVID: Путин наградил медиков
21 июня, 15:04Двое на двое
"За вклад в борьбу с COVID": Путин наградил медиков
Ранее президент подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Орденом Пирогова будут награждать граждан РФ за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Медалью Луки Крымского, в соответствии с указом, награждаются практикующие врачи и младший медицинский персонал, а также другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 3136 случаев заражения COVID-19, выздоровели 1913 человек, 110 скончались, на домашнем карантине остаются около 2,3 тысячи жителей.
Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева
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