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Двух жителей Кузбасса обвинили в убийстве девушки из-за квартиры
Двое жителей города Белово Кемеровской области обвиняются в организации убийства и убийстве 20-летней девушки из-за ее квартиры, сообщает пресс-служба СУСК РФ... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:59
белово
кемеровская область
происшествия
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РИА Новости
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353
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белово, кемеровская область, происшествия

Двух жителей Кузбасса обвинили в убийстве девушки из-за квартиры

09:59 22.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 22 июн - РИА Новости. Двое жителей города Белово Кемеровской области обвиняются в организации убийства и убийстве 20-летней девушки из-за ее квартиры, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Следователи Следственного комитета по Кемеровской области предъявили обвинение в совершении преступлений 25 и 26-летнему жителям города Белово в зависимости от роли каждого по части 3 статьи 33, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация убийства, совершенного из корыстных побуждений), пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений или найму).
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По версии следствия, 19 июня текущего года в отдел полиции города Белово обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении 20-летней подруги. Во время розыскных мероприятий было установлено, что к исчезновению девушки причастен ее бывший сожитель. Двадцатишестилетний мужчина был задержан, он пояснил, что убил женщину, и показал место, где закопал тело. Незамедлительно было возбуждено уголовное дело. На место предполагаемого убийства, в лесной массив, выехала следственная группа, в том числе следователи-криминалисты.
"В ходе первоначальных следственных действий мужчина пояснил, что преступление совершил из-за квартиры, которую бывшая сожительница переписала на него, для того чтобы у него была возможность взять большой кредит в банке", – сообщает ведомство.
В ходе объяснений задержанного следствие вышло еще на одного подозреваемого, как оказалось, организатора преступления.
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Предварительно установлено, что ранее 25-летний знакомый задержанного предложил ему формально переоформить на него право собственности на принадлежащую ему квартиру, чтобы обналичить материнский капитал, пообещав заплатить 40 тысяч рублей. После оформления сделки он предложил 26-летнему знакомому заработать еще, пояснив, что нужно подыскать одинокого человека с квартирой. Под эти условия и подошла бывшая сожительница 26-летнего обвиняемого. Подельники договорились, что бывший сожитель убедит женщину за 200 тысяч рублей на несколько дней переоформить на него квартиру. Затем 25-летний сообщник убедил его, что сожительницу он должен убить.
После того как девушка согласилась, и сделка была оформлена, злоумышленники заманили ее в лес. Там 26-летний мужчина расправился с жертвой. Отмечается, что по версии следствия, организатор убийства довез сообщника и жертву до выбранного им места в лесу и уехал.
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"В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Двадцатипятилетний обвиняемый со следствием не сотрудничает, вину не признает. В ближайшее время мужчинам будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", – говорится в сообщении.
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БеловоКемеровская областьПроисшествия
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