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В посольстве прокомментировали гибель на Бали блогерши Тропицель
Посольство России в Индонезии занимается вопросом гибели в ДТП на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:40
гибель россиянки на бали
анастасия тропицель
бали (остров)
индонезия
в мире
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https://ria.ru/20200622/1573274767.html
Что-то есть откровенно суицидальное в спортивных мотоциклах не у спортсменов. По-хорошему, вообще стоит ограничить их эксплуатацию на дорогах общего пользования.
122
Это да, на дорогах же не гоняют на болидах формулы-1.
43
44
бали (остров)
индонезия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
гибель россиянки на бали, анастасия тропицель, бали (остров), индонезия, в мире

В посольстве прокомментировали гибель на Бали блогерши Тропицель

09:57 22.06.2020 (обновлено: 12:40 22.06.2020)
77050
© РИА Новости / Михаил Цыганов Посольство Российской Федерации в Индонезии
Посольство Российской Федерации в Индонезии
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Посольство Российской Федерации в Индонезии. Архивное фото
БАНГКОК, 22 июн — РИА Новости. Посольство России в Индонезии занимается вопросом гибели в ДТП на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Денис Тетюшин.

"Да, смерть Анастасии Зубриной подтверждаем. Россиянка разбилась на мотоцикле 21 июня на Бали. Консульский отдел занимается плотно этим ДТП, сотрудники консульского отдела поддерживают тесный контакт с родителями погибшей", — сообщил агентству дипломат.

О гибели в ДТП на индонезийском острове Бали российского блогера-"миллионника" Насти Тропицель стало известно в воскресенье из сообщений в социальных сетях. По информации из соцсетей, спортивный мотоцикл, которым управляла россиянка, следуя без превышения скорости, внезапно потерял управление и врезался в бордюр. Россиянка получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП.
Тропицель, которая родилась и выросла в Санкт-Петербурге, вела блоги с 12 лет, писала о самостоятельности и свободе выбора, преодолении страхов путем погружения в то, что вызывает страх, о работе фриланса. Сама блогер в жизни следовала этим принципам и призывала подписчиков, которых только в ее инстаграм-аккаунте было более миллиона, следовать ее примеру.
Настя Тропицель
Вчера, 05:11
В Сети отреагировали на сообщения о смерти блогерши Тропицель
"Нас тормозят не обстоятельства и люди, а наши страхи, мы боимся выйти из зоны комфорта и отличаться от других, но я выбрала именно этот путь", — писала Зубрина.
По информации из соцсетей, россиянка приехала на Бали в прошлом году. Спортивный мотоцикл, на котором она разбилась, принадлежал ей: Анастасия, освоившая на острове езду на скутере, приобрела скоростной мотоцикл незадолго до трагедии и училась им управлять.
4059111301463
Обсудить 44
Гибель россиянки на БалиАнастасия ТропицельБали (остров)ИндонезияВ мире
Популярные комментарии
Что-то есть откровенно суицидальное в спортивных мотоциклах не у спортсменов. По-хорошему, вообще стоит ограничить их эксплуатацию на дорогах общего пользования.
22 июня, 10:22
Сергей Смирнов
11231006
Это да, на дорогах же не гоняют на болидах формулы-1.
22 июня, 11:17
vv dok
4100002
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