https://ria.ru/20200622/1573281660.html
В посольстве прокомментировали гибель на Бали блогерши Тропицель
Посольство России в Индонезии занимается вопросом гибели в ДТП на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:57
2020-06-22T12:40
гибель россиянки на бали
анастасия тропицель
бали (остров)
индонезия
в мире
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https://ria.ru/20200622/1573274767.html
Сергей Смирнов
Что-то есть откровенно суицидальное в спортивных мотоциклах не у спортсменов. По-хорошему, вообще стоит ограничить их эксплуатацию на дорогах общего пользования.
122
vv dok
Это да, на дорогах же не гоняют на болидах формулы-1.
43
44
бали (остров)
индонезия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/39276/81/392768128_0:247:902:754_1400x0_80_0_0_53c51ac702be2c3a2592a2069c58b752.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибель россиянки на бали, анастасия тропицель, бали (остров), индонезия, в мире
БАНГКОК, 22 июн — РИА Новости.
Посольство России в Индонезии занимается вопросом гибели в ДТП
на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель
, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Денис Тетюшин.
"Да, смерть Анастасии Зубриной подтверждаем. Россиянка разбилась на мотоцикле 21 июня на Бали. Консульский отдел занимается плотно этим ДТП, сотрудники консульского отдела поддерживают тесный контакт с родителями погибшей", — сообщил агентству дипломат.
О гибели в ДТП на индонезийском острове Бали российского блогера-"миллионника" Насти Тропицель стало известно в воскресенье из сообщений в социальных сетях. По информации из соцсетей, спортивный мотоцикл, которым управляла россиянка, следуя без превышения скорости, внезапно потерял управление и врезался в бордюр. Россиянка получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП.
Тропицель, которая родилась и выросла в Санкт-Петербурге, вела блоги с 12 лет, писала о самостоятельности и свободе выбора, преодолении страхов путем погружения в то, что вызывает страх, о работе фриланса. Сама блогер в жизни следовала этим принципам и призывала подписчиков, которых только в ее инстаграм-аккаунте было более миллиона, следовать ее примеру.
"Нас тормозят не обстоятельства и люди, а наши страхи, мы боимся выйти из зоны комфорта и отличаться от других, но я выбрала именно этот путь", — писала Зубрина.
По информации из соцсетей, россиянка приехала на Бали в прошлом году. Спортивный мотоцикл, на котором она разбилась, принадлежал ей: Анастасия, освоившая на острове езду на скутере, приобрела скоростной мотоцикл незадолго до трагедии и училась им управлять.