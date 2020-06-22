В посольстве прокомментировали гибель на Бали блогерши Тропицель

БАНГКОК, 22 июн — РИА Новости. Посольство России в Индонезии занимается вопросом Посольство России в Индонезии занимается вопросом гибели в ДТП на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель , сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Денис Тетюшин.

"Да, смерть Анастасии Зубриной подтверждаем. Россиянка разбилась на мотоцикле 21 июня на Бали. Консульский отдел занимается плотно этим ДТП, сотрудники консульского отдела поддерживают тесный контакт с родителями погибшей", — сообщил агентству дипломат.

О гибели в ДТП на индонезийском острове Бали российского блогера-"миллионника" Насти Тропицель стало известно в воскресенье из сообщений в социальных сетях. По информации из соцсетей, спортивный мотоцикл, которым управляла россиянка, следуя без превышения скорости, внезапно потерял управление и врезался в бордюр. Россиянка получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП.

Тропицель, которая родилась и выросла в Санкт-Петербурге, вела блоги с 12 лет, писала о самостоятельности и свободе выбора, преодолении страхов путем погружения в то, что вызывает страх, о работе фриланса. Сама блогер в жизни следовала этим принципам и призывала подписчиков, которых только в ее инстаграм-аккаунте было более миллиона, следовать ее примеру.

"Нас тормозят не обстоятельства и люди, а наши страхи, мы боимся выйти из зоны комфорта и отличаться от других, но я выбрала именно этот путь", — писала Зубрина.