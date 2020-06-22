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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573281582.html
В центре "Вороновское" лечатся почти 230 пациентов с COVID-19
Почти 230 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:54
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В центре "Вороновское" лечатся почти 230 пациентов с COVID-19

09:54 22.06.2020
86
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинский работник в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Почти 230 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 22 июня состоит на лечении 228 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 228, подтверждённых с COVID – 228, с кислородной поддержкой – 161, на ИВЛ – 12", - написал он в Facebook.
Главврач добавил, что за сутки поступили 12 пациентов.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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