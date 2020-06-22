Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200622/1573281545.html
Путин: современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям
Современное поколение солдат и офицеров РФ хранит верность традициям, достойно выполняет поставленные задачи, обороноспособность и безопасность страны надежно... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:25
75 лет великой победы
россия
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_0:0:2945:1656_1400x0_80_0_0_2ef4b4d52c1d89d4aae3a92e6e158527.jpg
https://ria.ru/20200622/1573281815.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_0:0:2945:1656_1400x0_80_0_0_2ef4b4d52c1d89d4aae3a92e6e158527.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_f2280ee857aa7eefc5d40a5dc3b04a94.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_336:0:2383:2047_1400x0_80_0_0_5e23fc148fc0ff3c853833d6eddd8af6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, безопасность

Путин: современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям

09:52 22.06.2020 (обновлено: 10:25 22.06.2020)
192
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Современное поколение солдат и офицеров РФ хранит верность традициям, достойно выполняет поставленные задачи, обороноспособность и безопасность страны надежно обеспечены, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям, достойно выполняет все поставленные задачи. И мы знаем, что обороноспособность и безопасность государства надежно обеспечены", - сказал он во время посещения главного храма Вооруженных сил РФ и музейного комплекса "Дорога Памяти".
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 10:0075 лет Великой Победы
Путин назвал память о войне для народа России абсолютно священной
Путин подчеркнул, что Вооруженные силы страны совершенствуются, осваивают новую технику, растут их боевые возможности.
"Но главной основой ратного труда по-прежнему остаются и на все времена останутся мужество, верность долгу, честь и безграничная любовь к отчизне", - отметил он.
Эти безусловные, определяющие ценности помогают российской армии и флоту нести свою вахту, равняясь на тысячелетнюю историю страны, на нерушимые заветы поколения победителей, на стальное, непреклонное мужество солдат, принявших первый бой на рассвете 22 июня 1941 года и подаривших всему человечеству мир и само будущее 9 мая 1945, добавил президент.
"Вечная память павшим героям. Низкий поклон ветеранам. Слава Вооруженным силам России", - сказал Путин
2120119
Обсудить 1
75 лет Великой ПобедыРоссияВладимир ПутинБезопасность
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии возложения цветов к скульптурной композиции Матерям победителей
Путин прибыл в главный храм Вооруженных сил
Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
Патриарх Кирилл назвал мужество и силу духа гарантами безопасности России
Вид на город Новороссийск
Офицер-ракетчик ответил на слова украинского эксперта об ударе по России
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
Генерал ФСБ прокомментировал задержание курского полицейского за измену
Радиолокационная станция
Россия отказалась от использования РЛС "Балхаш" в Казахстане
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал память о войне для народа России абсолютно священной
Большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.
Британские военные следили за российским кораблем в Ла-Манше
Конституция РФ
ЦИК планирует обсудить готовность к голосованию по поправкам
Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса Пересвет
Эксперт оценил способность лазера "Пересвет" ослеплять спутники
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
В Москве все желающие смогут проголосовать по поправкам на дому
Дом правительства РФ
Правительство продлило срок уплаты патентных пошлин до конца года
Высадка войск американской 1-й пехотной дивизии. Пляж Омаха. Утро 6 июня 1944 года
Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая
Медицинский работник в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
В центре "Вороновское" лечатся почти 230 пациентов с COVID-19
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов во время крестного хода по улице Ильинке в честь пророка Божия Илии. 2 августа 2019
Депутат оценил статью Путина о Второй мировой войне
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Голикова заявила, что коронавирус сплотил правительство Мишустина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
01:19В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
01:14Анатолий Антонов обсудил подходы по Афганистану со спецпредставителем США
01:09Мадуро заявил, что готов к разговору с Трампом
Лента новостейМолния