Путин: современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям

"Современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям, достойно выполняет все поставленные задачи. И мы знаем, что обороноспособность и безопасность государства надежно обеспечены", - сказал он во время посещения главного храма Вооруженных сил РФ и музейного комплекса "Дорога Памяти".

"Но главной основой ратного труда по-прежнему остаются и на все времена останутся мужество, верность долгу, честь и безграничная любовь к отчизне", - отметил он.

Эти безусловные, определяющие ценности помогают российской армии и флоту нести свою вахту, равняясь на тысячелетнюю историю страны, на нерушимые заветы поколения победителей, на стальное, непреклонное мужество солдат, принявших первый бой на рассвете 22 июня 1941 года и подаривших всему человечеству мир и само будущее 9 мая 1945, добавил президент.