https://ria.ru/20200622/1573281545.html
Путин: современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям
Современное поколение солдат и офицеров РФ хранит верность традициям, достойно выполняет поставленные задачи, обороноспособность и безопасность страны надежно... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:52
2020-06-22T10:25
75 лет великой победы
россия
владимир путин
безопасность
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https://ria.ru/20200622/1573281815.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Современное поколение солдат и офицеров РФ хранит верность традициям, достойно выполняет поставленные задачи, обороноспособность и безопасность страны надежно обеспечены, заявил президент РФ Владимир Путин
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"Современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям, достойно выполняет все поставленные задачи. И мы знаем, что обороноспособность и безопасность государства надежно обеспечены", - сказал он во время посещения главного храма Вооруженных сил РФ и музейного комплекса "Дорога Памяти".
Путин подчеркнул, что Вооруженные силы страны совершенствуются, осваивают новую технику, растут их боевые возможности.
"Но главной основой ратного труда по-прежнему остаются и на все времена останутся мужество, верность долгу, честь и безграничная любовь к отчизне", - отметил он.
Эти безусловные, определяющие ценности помогают российской армии и флоту нести свою вахту, равняясь на тысячелетнюю историю страны, на нерушимые заветы поколения победителей, на стальное, непреклонное мужество солдат, принявших первый бой на рассвете 22 июня 1941 года и подаривших всему человечеству мир и само будущее 9 мая 1945, добавил президент.
"Вечная память павшим героям. Низкий поклон ветеранам. Слава Вооруженным силам России", - сказал Путин