https://ria.ru/20200622/1573281311.html
На Украине число случаев COVID-19 достигло 37 241
Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 681, до 37241, умерли еще 10 человек, заявил в понедельник на брифинге министр здравоохранения... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:46
2020-06-22T09:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
максим степанов
воз
украина
в мире
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украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571034883_0:129:3072:1857_1400x0_80_0_0_8c9e80d0a2f3dc3a788d6e8fe392a002.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, максим степанов, воз, украина, в мире