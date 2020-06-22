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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573281311.html
На Украине число случаев COVID-19 достигло 37 241
Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 681, до 37241, умерли еще 10 человек, заявил в понедельник на брифинге министр здравоохранения... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
максим степанов
воз
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус covid-19, максим степанов, воз, украина, в мире

На Украине число случаев COVID-19 достигло 37 241

09:46 22.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи. Архивное фото
КИЕВ, 22 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 681, до 37241, умерли еще 10 человек, заявил в понедельник на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболел 681 человек. Зафиксированы 10 летальных случаев. Выздоровели 133 человека. Всего за время пандемии заболели 37241 человек… Всего выздоровели 16642 человека, а летальных случаев 1012", - сказал Степанов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллионов случаев заражения, свыше 461 тысяч человек скончались.
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18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановВОЗУкраинаВ мире
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