В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

САРАТОВ, 22 июн - РИА Новости. Двое детей оказались среди 112 новых пациентов с коронавирусом в Саратовской области, общее число случаев COVID возросло до 5562, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в регионе умер 41 пациент с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 112 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - один; 15-17 лет - один; 20-29 лет - четыре; 30-39 лет - 21; 40-49 лет - 12; 50-59 лет - 21; старше 60 - 52", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 69 новых случаев COVID-19 выявили в Саратове, 16 - в Балаковском, 12 - в Энгельсском, шесть - в Дергачевском, по три - в Марксовском и Саратовском, два - в Ртищевском, один - в Лысогорском.
"Среди заболевших 21 контактное лицо, 87 - с неустановленным источником заражения, четверо прибывших с других территорий с симптомами ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 79, с признаками ОРВИ - 17, с бессимптомным течением - 16", - отмечается в сообщении.
В штабе добавили, что общее количество заболевших COVID-19 в области возросло до 5562 человек, из них 2640 выздоровели, в том числе 22 - за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.