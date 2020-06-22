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В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Двое детей оказались среди 112 новых пациентов с коронавирусом в Саратовской области, общее число случаев COVID возросло до 5562, сообщил областной оперативный... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:43
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, саратов, общество

В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

09:43 22.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 22 июн - РИА Новости. Двое детей оказались среди 112 новых пациентов с коронавирусом в Саратовской области, общее число случаев COVID возросло до 5562, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в регионе умер 41 пациент с COVID-19.
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"В регионе зарегистрировано 112 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - один; 15-17 лет - один; 20-29 лет - четыре; 30-39 лет - 21; 40-49 лет - 12; 50-59 лет - 21; старше 60 - 52", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 69 новых случаев COVID-19 выявили в Саратове, 16 - в Балаковском, 12 - в Энгельсском, шесть - в Дергачевском, по три - в Марксовском и Саратовском, два - в Ртищевском, один - в Лысогорском.
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"Среди заболевших 21 контактное лицо, 87 - с неустановленным источником заражения, четверо прибывших с других территорий с симптомами ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 79, с признаками ОРВИ - 17, с бессимптомным течением - 16", - отмечается в сообщении.
В штабе добавили, что общее количество заболевших COVID-19 в области возросло до 5562 человек, из них 2640 выздоровели, в том числе 22 - за последние сутки.
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