https://ria.ru/20200622/1573281221.html
В Якутии дизельное топливо утекло в реку после утечки на электростанции
Не менее 22 кубических метров нефтепродуктов вытекло, по уточненным данным, из поврежденного резервуара на дизельной электростанции в Среднеколымском районе... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:43
2020-06-22T09:57
утечка дизтоплива в якутии
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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республика саха (якутия)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утечка дизтоплива в якутии, республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Не менее 22 кубических метров нефтепродуктов вытекло, по уточненным данным, из поврежденного резервуара на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии, часть попала в реку Алазея, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"В результате разгерметизации емкости с дизельным топливом произошел последующий разлив более 22 кубометров нефтепродуктов и частичное попадание в акваторию реки Алазея шириной порядка 40 метров", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что ближайший водозабор находится в населенном пункте Андрюшкино на расстоянии 140 километров от места аварии.
В воскресенье представитель экстренных служб республики сообщил РИА Новости, что в селе Аргахтах в Якутии из поврежденной емкости на дизельной электростанции вытекло порядка пяти тонн дизтоплива. По словам собеседника агентства, общий объем резервуара, из которого вытекали нефтепродукты, составляет 160 тонн.
Как уточняли РИА Новости в пресс-службе МЧС
России, проводилась перекачка дизельного топлива из поврежденной емкости в три резервуара объемом 160 тонн и в две емкости объемом 25 тонн. Обстоятельства происшествия выясняются.
По поручению прокуратуры республики организованаа проверка.