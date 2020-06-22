В Якутии дизельное топливо утекло в реку после утечки на электростанции

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Не менее 22 кубических метров нефтепродуктов вытекло, по уточненным данным, из поврежденного резервуара на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии, часть попала в реку Алазея, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.

"В результате разгерметизации емкости с дизельным топливом произошел последующий разлив более 22 кубометров нефтепродуктов и частичное попадание в акваторию реки Алазея шириной порядка 40 метров", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ближайший водозабор находится в населенном пункте Андрюшкино на расстоянии 140 километров от места аварии.

В воскресенье представитель экстренных служб республики сообщил РИА Новости, что в селе Аргахтах в Якутии из поврежденной емкости на дизельной электростанции вытекло порядка пяти тонн дизтоплива. По словам собеседника агентства, общий объем резервуара, из которого вытекали нефтепродукты, составляет 160 тонн.

Как уточняли РИА Новости в пресс-службе МЧС России, проводилась перекачка дизельного топлива из поврежденной емкости в три резервуара объемом 160 тонн и в две емкости объемом 25 тонн. Обстоятельства происшествия выясняются.