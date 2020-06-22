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Болтон: Трамп надеялся, что сможет дискредитировать Байдена
Президент США Дональд Трамп надеялся, что сможет дискредитировать бывшего вице-президента Джо Байдена благодаря расследованию его деятельности на Украине,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:41
президентские выборы в сша - 2020
импичмент дональда трампа
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Болтон: Трамп надеялся, что сможет дискредитировать Байдена

09:41 22.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкВице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 2014 год
Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 2014 год
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 2014 год . Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеялся, что сможет дискредитировать бывшего вице-президента Джо Байдена благодаря расследованию его деятельности на Украине, заявил экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

"Проходили недели и месяцы, а он говорил о них (о Байдене и Украине – ред.) все больше и больше… Для него стало навязчивой идеей, что, если он сможет раскрыть то, что происходит на Украине, у него получится дискредитировать Байдена", - заявил Болтон в интервью телеканалу ABC News.

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По его словам, это бы поспособствовало переизбранию Трампа на предстоящих президентских выборах в США.
"Нет сомнений, что у этого была политическая подоплека", - добавил Болтон.
Демократы в США организовали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп считал, что Байден-старший добился прекращения расследования против этой компании и увольнения бывшего тогда генпрокурором Украины Виктора Шокина. Руководство Burisma подозревали в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и незаконном получении лицензий на добычу недр. Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности.
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Президентские выборы в США - 2020Импичмент Дональда ТрампаДжон БолтонДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
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