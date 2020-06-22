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Лидер Приднестровья возложил цветы на могилы советских воинов в Тирасполе
Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в ночь на понедельник возложил цветы на братские могилы советских воинов на Мемориале славы в Тирасполе,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:41
вадим красносельский
мемориал
румыния
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тирасполь
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вадим красносельский, мемориал, румыния, молдавия, тирасполь, в мире

Лидер Приднестровья возложил цветы на могилы советских воинов в Тирасполе

09:41 22.06.2020
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CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий видМемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье
CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий вид
ТИРАСПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в ночь на понедельник возложил цветы на братские могилы советских воинов на Мемориале славы в Тирасполе, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
Массовое мероприятие по объективным причинам, связанным с недопущением распространения коронавируса, проведено в узком кругу руководства республики и города.
В ходе церемонии Красносельский отметил, что в Приднестровье чтят прошлое. "Мы впитали историю России, Советского Союза, являемся ее продолжателями. У нас уделяется большое внимание сохранению памяти. Мы будем и дальше ее беречь и чтить. Это то, что мы можем сделать для тех, кто нас защитил, кто лежит в этой земле, за свободу которой отдал жизнь. По-другому и быть не может", – подчеркнул приднестровский лидер.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Вадим КрасносельскийМемориалРумынияМолдавияТираспольВ мире
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