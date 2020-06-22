Лидер Приднестровья возложил цветы на могилы советских воинов в Тирасполе

В ходе церемонии Красносельский отметил, что в Приднестровье чтят прошлое. "Мы впитали историю России, Советского Союза, являемся ее продолжателями. У нас уделяется большое внимание сохранению памяти. Мы будем и дальше ее беречь и чтить. Это то, что мы можем сделать для тех, кто нас защитил, кто лежит в этой земле, за свободу которой отдал жизнь. По-другому и быть не может", – подчеркнул приднестровский лидер.