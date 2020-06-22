Лидер Приднестровья возложил цветы на могилы советских воинов в Тирасполе

ТИРАСПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в ночь на понедельник возложил цветы на братские могилы советских воинов на Мемориале славы в Тирасполе, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
Массовое мероприятие по объективным причинам, связанным с недопущением распространения коронавируса, проведено в узком кругу руководства республики и города.
В ходе церемонии Красносельский отметил, что в Приднестровье чтят прошлое. "Мы впитали историю России, Советского Союза, являемся ее продолжателями. У нас уделяется большое внимание сохранению памяти. Мы будем и дальше ее беречь и чтить. Это то, что мы можем сделать для тех, кто нас защитил, кто лежит в этой земле, за свободу которой отдал жизнь. По-другому и быть не может", – подчеркнул приднестровский лидер.
19 июня, 14:19В Приднестровье отметили годовщину Бендерской трагедии
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.