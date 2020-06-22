https://ria.ru/20200622/1573281100.html
В Киеве пять человек пострадали при обрушении дома
Пять человек пострадали в результате взрыва газа и обрушения дома в Киеве, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:40
2020-06-22T09:40
арсен аваков
мвд украины
киев
в мире
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киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арсен аваков, мвд украины, киев, в мире