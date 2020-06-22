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В Киеве пять человек пострадали при обрушении дома
Пять человек пострадали в результате взрыва газа и обрушения дома в Киеве, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:40
арсен аваков
мвд украины
киев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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арсен аваков, мвд украины, киев, в мире

В Киеве пять человек пострадали при обрушении дома

09:40 22.06.2020
277
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖилой девятиэтажный дом в Киеве, где произошел взрыв бытового газа
Жилой девятиэтажный дом в Киеве, где произошел взрыв бытового газа
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 22 июн – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате взрыва газа и обрушения дома в Киеве, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Ранее в воскресенье пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Киеве, разрушены несколько этажей. Спасатели эвакуировали из дома 23 человек, троих достали из-под завалов. Позже Госслужба по ЧС сообщила, что из-под завалов достали трех погибших. Правоохранители завели уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва - газ или взрывное устройство.
"По состоянию на 07:00 (время совпадает с мск.) на месте чрезвычайной ситуации найдено трое погибших, пять человек травмированы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Кадры последствия взрыва газа в жилом доме в Киеве
21 июня, 14:58
В Киеве проходят обыски в газораспределительной компании после ЧП в доме
020300
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Арсен АваковМВД УкраиныКиевВ мире
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