Российские производители уникальных лекарств готовы к введению маркировки

"К настоящему времени для лекарственных препаратов эмитировано более 1,1 миллиарда кодов Data Matrix, в обороте или выведено из оборота уже около 111 миллионов упаковок маркированных лекарств. В системе маркировки зарегистрировано более 63,3 тысячи участников оборота лекарственных препаратов", - подчеркнули в Минздраве.