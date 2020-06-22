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Российские производители уникальных лекарств готовы к введению маркировки
Все российские производители препаратов, не имеющих аналогов, зарегистрировались в системе маркировки, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:38
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Российские производители уникальных лекарств готовы к введению маркировки

09:38 22.06.2020
363
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкАмпулы с лекарственными препаратами на конвейере завода
Ампулы с лекарственными препаратами на конвейере завода
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Ампулы с лекарственными препаратами на конвейере завода. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Все российские производители препаратов, не имеющих аналогов, зарегистрировались в системе маркировки, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Все российские производители лекарственных препаратов, у которых нет аналогов по действию, зарегистрированы в системе маркировки лекарств – ФГИС "Мониторинг движения лекарственных средств". Из общего числа российских лицензиатов в системе маркировки зарегистрированы 98% по перечню Росздравнадзора", - говорится в сообщении.
Выбор таблетки
3 июня, 15:17
Минздрав назвал маркировку лекарств необходимой
С 1 июля 2020 года в России начнёт действовать обязательная маркировка лекарств, производимые лекарства должны снабжаться кодами Data Matrix, уточнили в пресс-службе.
"К настоящему времени для лекарственных препаратов эмитировано более 1,1 миллиарда кодов Data Matrix, в обороте или выведено из оборота уже около 111 миллионов упаковок маркированных лекарств. В системе маркировки зарегистрировано более 63,3 тысячи участников оборота лекарственных препаратов", - подчеркнули в Минздраве.
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