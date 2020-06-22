Российские производители уникальных лекарств готовы к введению маркировки

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Все российские производители препаратов, не имеющих аналогов, зарегистрировались в системе маркировки, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Все российские производители лекарственных препаратов, у которых нет аналогов по действию, зарегистрированы в системе маркировки лекарств – ФГИС "Мониторинг движения лекарственных средств". Из общего числа российских лицензиатов в системе маркировки зарегистрированы 98% по перечню Росздравнадзора", - говорится в сообщении.
3 июня, 15:17Минздрав назвал маркировку лекарств необходимой
С 1 июля 2020 года в России начнёт действовать обязательная маркировка лекарств, производимые лекарства должны снабжаться кодами Data Matrix, уточнили в пресс-службе.
"К настоящему времени для лекарственных препаратов эмитировано более 1,1 миллиарда кодов Data Matrix, в обороте или выведено из оборота уже около 111 миллионов упаковок маркированных лекарств. В системе маркировки зарегистрировано более 63,3 тысячи участников оборота лекарственных препаратов", - подчеркнули в Минздраве.