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В Приморье попросили распределить неиспользованные инвестквоты на крабов
Рыбаки Приморья обратились к властям страны с просьбой перераспределить оставшиеся нереализованными на аукционах инвестиционные квоты добычи крабов, что... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:02
приморский край
сша
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
приморский край, сша, экономика

В Приморье попросили распределить неиспользованные инвестквоты на крабов

10:02 22.06.2020
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© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкДеликатесные крабы - обитатели района Курильских островов на Сахалине.
Деликатесные крабы - обитатели района Курильских островов на Сахалине.
© РИА Новости / Александр Лыскин
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Рыбаки Приморья обратились к властям страны с просьбой перераспределить оставшиеся нереализованными на аукционах инвестиционные квоты добычи крабов, что позволит избежать риска сокращений сотен работников, говорится в представленной Ассоциацией рыбохозяйственных предприятий Приморского края (АРПП) копией письма за подписью президента АРПП Георгия Мартынова.
"Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья просит… распределить нереализованные на аукционах объемы инвестиционных квот глубоководных крабов между пользователями… в соответствии с закрепленными за ними долями", - говорится в письме.
В нем поясняется, что АРПП обращалась в различные органы госвласти с предложением не распределять на аукционах инвестквоты на глубоководных крабов-стригунов (японикуса и ангулятуса) из-за сложности их промысла, запрета продажи на внутреннем рынке и более низкой стоимости в сравнении с шельфовыми крабами (камчатский, синий и другими).
Кроме того, по условиям аукционных требований к глубоководным крабам, период окупаемости строящегося под квоты судна составит 33 года. При проведении уже трех аукционов на лоты глубоководных крабов не было подано ни одной заявки.
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"В результате из промышленного освоения исключено 8579 тонн квоты глубоководных крабов. В случае непринятия решения об освоении вышеуказанных объемов до конца июня 2020 года…. оптимальные сроки промысла будут упущены… По предварительным оценкам, на простое может оказаться 11 краболовных судов, сокращено более 700 человек. Экономика отрасли не получит валютной выручки порядка 39 миллионов долларов США. Бюджетная система страны не получит порядка 467 миллионов рублей фискальных сборов", - сообщается в письме.
В начале мая 2019 года в России был принят закон, который ввел новый вид квот на вылов водных биологических ресурсов - квоты добычи крабов, предоставляемые в инвестиционных целях и распределяемые по результатам электронных аукционов. На этот вид квоты выделяется 50% общего допустимого улова крабов, а доли квот будут закрепляться за пользователями на 15 лет.
Победители аукционов должны построить на российских верфях суда-краболовы для промысла. Предполагалось, что в рамках реализации механизма будет построено 41 судно для добычи крабов: 31 - для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 10 - для Северного бассейна. Примерная стоимость судна оценивалась в 1 миллиард рублей с возможностью корректировки в зависимости от комплектации, срок строительства - не более пяти лет со дня заключения договора.
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Приморский крайСШАЭкономика
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