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Распространение нового коронавируса
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В России провели более 17,2 миллиона тестов на COVID-19
Более 17,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 312... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 17,2 миллиона тестов на COVID-19

09:37 22.06.2020
171
© Sputnik / Мурад ОруджевМедицинский работник держит в руках тест на коронавирус
Медицинский работник держит в руках тест на коронавирус
© Sputnik / Мурад Оруджев
Медицинский работник держит в руках тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 17,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 312 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 17,2 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 312 тысяч человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 291 тысяча тестов на коронавирус.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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