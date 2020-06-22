В Подмосковье более 25 тысяч пациентов вылечились от COVID-19

"Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 25036 заболевших", - говорится в сообщении.

За сутки в регионе лечение завершили 1238 человек, все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию, уточнили в оперштабе.