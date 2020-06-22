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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573280734.html
Московские врачи вылечили от COVID-19 более 136 тысяч человек
В Москве еще 1114 пациентов вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших увеличилось до 136 670 человек, сообщила заместитель столичного мэра по... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529595_0:0:2115:1189_1400x0_80_0_0_139c9f2f629e2f560381aba77b565233.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

Московские врачи вылечили от COVID-19 более 136 тысяч человек

09:30 22.06.2020 (обновлено: 10:08 22.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале
Врачи в госпитале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в госпитале. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Москве еще 1114 пациентов вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших увеличилось до 136 670 человек, сообщила заместитель столичного мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что поправившиеся горожане могут стать донорами плазмы, а также волонтерами, которые помогают тем, кто лечится на дому.
Всего в стране более 584 тысяч инфицированных, свыше 339 тысяч уже выписались, 8111 умерли. У многих болезнь протекает без симптомов и не требует госпитализации.
Большинство регионов снимают ранее введенные ограничения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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