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Распространение нового коронавируса
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В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Девятилетняя девочка оказалась среди 50 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число больных выросло до 4368, сообщила администрация... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
тамбовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_0:268:3086:2004_1400x0_80_0_0_5d51b52469a37538d87d1e579d24cca6.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, тамбовская область, общество

В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19

09:28 22.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Девятилетняя девочка оказалась среди 50 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число больных выросло до 4368, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 50 случаев COVID-19.
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"Из них: 20 мужчин, 29 женщин, 1 ребёнок (девочка 9 лет). Возраст взрослых от 20 до 85 лет. Прибывших из других регионов нет, 50 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4368, из них 1536 - без клинических проявлений.
Выздоровели 2322 пациента, из которых 1096 выписаны из стационара, 1226 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 18 человек.
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На госпитализации в настоящее время находится 531 человек, из них диагноз "пневмония" у 435 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 3798 человек, из них с подтвержденным COVID-19 - 1497.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗТамбовская областьОбщество
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