В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19

ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Девятилетняя девочка оказалась среди 50 новых пациентов с коронавирусом в Девятилетняя девочка оказалась среди 50 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области , общее число больных выросло до 4368, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждено 50 случаев COVID-19.

"Из них: 20 мужчин, 29 женщин, 1 ребёнок (девочка 9 лет). Возраст взрослых от 20 до 85 лет. Прибывших из других регионов нет, 50 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4368, из них 1536 - без клинических проявлений.

Выздоровели 2322 пациента, из которых 1096 выписаны из стационара, 1226 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 18 человек.

На госпитализации в настоящее время находится 531 человек, из них диагноз "пневмония" у 435 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 3798 человек, из них с подтвержденным COVID-19 - 1497.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.