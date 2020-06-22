Правительство продлило срок уплаты патентных пошлин до конца года

Отсрочка касается действий заявителя, необходимых для получения патентов на изобретение, промышленный образец и полезную модель, регистрации наименования места происхождения товара, товарного знака и знака обслуживания, поясняет кабмин. Ходатайства об отсрочке принимает Роспатент.

Как отмечает кабмин, новая норма снизит финансовую нагрузку на правообладателей, уменьшит интенсивность их очного взаимодействия с госорганами и при этом сохранит за ними права на интеллектуальную собственность, основанные на охранном документе.