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Правительство продлило срок уплаты патентных пошлин до конца года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому срок уплаты патентных пошлин продлевается до конца 2020 года, сообщила пресс-служба РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:53
михаил мишустин
григорий ивлиев
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
экономика
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михаил мишустин, григорий ивлиев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика

Правительство продлило срок уплаты патентных пошлин до конца года

09:53 22.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому срок уплаты патентных пошлин продлевается до конца 2020 года, сообщила пресс-служба правительства.
В апреле руководитель Роспатента Григорий Ивлиев сообщал, что служба предложила продлить сроки оплаты пошлин заявителей на весь период этого года. "Срок уплаты патентных пошлин, а также других действий, связанных с регистрацией интеллектуальной собственности, продлевается до 31 декабря 2020 года", - говорится в сообщении правительства.
Отсрочка касается действий заявителя, необходимых для получения патентов на изобретение, промышленный образец и полезную модель, регистрации наименования места происхождения товара, товарного знака и знака обслуживания, поясняет кабмин. Ходатайства об отсрочке принимает Роспатент.
Как отмечает кабмин, новая норма снизит финансовую нагрузку на правообладателей, уменьшит интенсивность их очного взаимодействия с госорганами и при этом сохранит за ними права на интеллектуальную собственность, основанные на охранном документе.
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Михаил МишустинГригорий ИвлиевФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Экономика
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