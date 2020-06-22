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Авиакомпаниям выделят дополнительные средства на межрегиональные перелеты
Правительство РФ может выделить в 2020 году дополнительно 3 миллиарда рублей для субсидирования межрегиональных авиаперевозок авиакомпаниям, эксплуатирующим... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:05
туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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туризм, новости - туризм, авиакомпания "азимут", дальний восток, l-410, sukhoi superjet, министерство транспорта рф (минтранс россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), республика крым, калининград, ираэро, экономика

Авиакомпаниям выделят дополнительные средства на межрегиональные перелеты

09:32 22.06.2020 (обновлено: 10:05 22.06.2020)
3489
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство РФ может выделить в 2020 году дополнительно 3 миллиарда рублей для субсидирования межрегиональных авиаперевозок авиакомпаниям, эксплуатирующим новые российские самолеты, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо замминистра транспорта Иннокентия Алафинова в Минэкономразвития.
По данным издания, Минтранс готовит изменения в правила предоставления субсидий на формирование региональной маршрутной сети. Также, согласно письму Алафинова, правительство дополнительно выделит 1,67 миллиарда рублей на субсидирование перевозок по спецтарифу на Дальний Восток, в Крым и Калининград (на 2020 год изначально выделено 5,8 миллиарда рублей). В 2018 году на субсидирование межрегиональных перевозок было выделено 3,3 миллиарда рублей, в 2019 году - 7,8 миллиарда рублей, в бюджете на 2020 год было заложено 8,3 миллиарда рублей, пишет издание.
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В письме отмечается, что средства будут выделены после завершения ограничительных мер, связанных с коронавирусом. При этом деньги смогут получить только эксплуатанты новых российских самолетов. Минтранс не пояснил, о каких типах судов идет речь.
Как отмечает газета, в России для региональных перевозок сегодня производятся SSJ100, L-410 и ТВС-2МС (единичные экземпляры). Среди эксплуатантов SSJ100, в частности, авиакомпании "Азимут", "Ираэро", "Якутия", "Ямал". Также источники издания в отрасли напомнили, что в этом году о своих намерениях принять в парк SSJ100 заявила авиакомпания Red Wings, принадлежащая ОАК.
В Минтрансе изданию подтвердили планы по внесению поправок в правила предоставления субсидий на формирование региональной маршрутной сети. В Минэкономразвития газете заявили, что поддерживают меру, поскольку та позволит повысить выпуск самолетов российского производства. В ФАС не видят нарушений антимонопольного законодательства в том, что субсидии получат только эксплуатанты российской техники.
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ТуризмНовости - ТуризмАвиакомпания "Азимут"Дальний ВостокL-410Sukhoi SuperjetМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Республика КрымКалининградИрАэроЭкономика
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