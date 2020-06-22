Трамп раскритиковал решение демонтировать памятник Рузвельту в Нью-Йорке

"Нелепо, не делайте этого", - написал Трамп в Twitter.

Бронзовый памятник американскому президенту, который находился у власти с 1901 по 1909 год, был воздвигнут в 1940 году. Памятник состоит из трех основных элементов: Рузвельт сидит верхом на коне, рядом с лошадью с одной стороны идет индеец, с другой – африканец.

Ранее газета New York Times сообщила, что решение о снятии памятника принял музей, с чем согласились власти Нью-Йорка, которым принадлежат на него права. Активисты выступали против этого памятника в течение многих лет. Он стал, как считали многие, символом колониальной экспансии и расовой дискриминации, отмечает издание. Решение о демонтаже статуи было принято на фоне протестов против расизма. При этом музей ранее всегда защищал и сохранял подобные объекты наследия прошлого, несмотря на то, что они могли быть "крайне неоднозначны", уточнило издание.

Как заверила президент музея Эллен Фаттер, музей не имеет ничего против самого Рузвельта. В честь бывшего американского президента, с которым тесно связана история музея, решено назвать Зал Биоразнообразия.

В своем заявлении мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио отметил, что музей попросил убрать конную статую Рузвельта, поскольку темнокожий и индеец представлены так, как будто они "порабощены и расово неполноценны". Правнук Рузвельта, который является попечителем музея, выпустил заявление, в котором одобрил снятие памятника.

Источники сообщили New York Times, что судьба памятника после демонтажа пока неизвестна, также неизвестно, что будет стоять на его месте.