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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200622/1573280416.html
Греческий эксперт назвал статью Путина отражением морального лидерства РФ
Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне направлена против неприемлемого исторического ревизионизма и русофобии, она показывает, что Россия... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:34
75 лет великой победы
россия
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
греция
европа
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, греция, европа, в мире

Греческий эксперт назвал статью Путина отражением морального лидерства РФ

09:21 22.06.2020 (обновлено: 18:34 22.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
АФИНЫ, 22 июн – РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне направлена против неприемлемого исторического ревизионизма и русофобии, она показывает, что Россия выступает как моральный лидер Европы и мира, считает преподаватель геополитики в Афинском университете имени Каподистрии Константинос Гривас. Он также преподает геополитический анализ в Военной академии Греции.
Путин написал статью о Второй мировой войне. Публикация на английском языке носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В России статья вышла под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Президент России изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.
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"По моему мнению, в этой статье президент Путин делает разрез геополитических событий XXI века. Прежде всего, он напоминает всем, что силой, которая победила гитлеровскую Германию и спасла мир от нацизма, был, прежде всего, Советский Союз. У всех остальных была только лишь роль поддержки. Это безоговорочный факт, который нельзя оспорить", - сказал Гривас РИА Новости.
"Президент Путин осудил неприемлемый исторический ревизионизм и нынешние антироссийскую политику и русофобию, которые преобладают во многих европейских странах, и в конечном итоге они задним числом "оправдывают" нацистов как последних "защитников" Европы от "российской угрозы". Другими словами, существует опасность, что нацисты вернутся на авансцену через академические салоны", - сказал эксперт.
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По его словам, президент Путин также напоминает западным читателям о фундаментальном культурном элементе геополитической идентичности России.
"Это элемент самопожертвования русского народа. Надо сказать, что этот элемент самоотверженности в геополитической идентичности России, по мнению профессора Андрея Цыганкова, является одним из ключевых факторов, которые привели Советский Союз к окончанию "холодной войны", хотя и на неблагоприятных для него условиях. Пожертвовав собой, он спас планету от ядерного кошмара", - сказал Гривас.
Аналитик считает, что самоотверженная и альтруистическая идентичность русского народа сегодня играет еще одну роль.
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"В геополитически разрушенном мире, когда Запад в целом находится в водовороте глубокого экзистенциального кризиса и вместе с Соединенными Штатами оказался в ловушке неформальной гражданской войны, самоотверженный, альтруистический и объединяющий элемент русского народа приносит в Россию огромное геополитическое преимущество в пространстве "мягкой силы", soft power. Россия становится маяком этноцентрических сил во всем мире, в Европе и включая Соединенные Штаты, и выступает как великий противник нигилистических сил самоуничтожения и разрушения, господствующих в западных государствах", - считает Гривас.
"Наконец, Россия выступает как моральный лидер Европы и мира", - заключил эксперт.
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75 лет Великой ПобедыРоссияВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинГрецияЕвропаВ мире
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