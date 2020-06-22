Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573280341.html
Экc-глава Армении Кочарян рассказал о планах после освобождения
Экс-президент Армении Роберт Кочарян планирует после своего освобождения продолжить реабилитационное лечение, сообщил РИА Новости руководитель офиса бывшего... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:24
юрий хачатуров
одкб
сейран оганян
роберт кочарян
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565181501_0:5:3019:1703_1400x0_80_0_0_3a66a7f84863e39384b0a6563f140b44.jpg
https://ria.ru/20200621/1573246519.html
1
ереван
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565181501_0:5:3019:1703_1400x0_80_0_0_3a66a7f84863e39384b0a6563f140b44.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565181501_5:0:2734:2047_1400x0_80_0_0_b6c1ed370ac9ef0333a47fecfaa67718.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565181501_346:0:2393:2047_1400x0_80_0_0_fcac11348c5f70ade7c109e567877804.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий хачатуров, одкб, сейран оганян, роберт кочарян, ереван, армения, в мире

Экc-глава Армении Кочарян рассказал о планах после освобождения

09:18 22.06.2020 (обновлено: 12:24 22.06.2020)
13481
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкБывший президент Армении Роберт Кочарян на заседании суда общей юрисдикции Еревана. 25 февраля 2020
Бывший президент Армении Роберт Кочарян на заседании суда общей юрисдикции Еревана. 25 февраля 2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 22 июн – РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян планирует после своего освобождения продолжить реабилитационное лечение, сообщил РИА Новости руководитель офиса бывшего главы государства Виктор Согомонян.
Восемнадцатого июня Апелляционный суд Армении принял решение освободить Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (около 4,15 миллиона долларов). Таким образом, он удовлетворил жалобу адвокатов Кочаряна на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать. Поздно вечером в пятницу Кочарян вернулся домой из больницы после выплаты залога.
"Кочарян планирует завершить реабилитационное лечение в течение недели, оценить сложившуюся внутриполитическую ситуацию, наметить планы на обозримую перспективу", - сказал Согомонян.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
Роберт Кочарян в суде
21 июня, 00:04
Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении Кочаряна
281231052
Обсудить 1
Юрий ХачатуровОДКБСейран ОганянРоберт КочарянЕреванАрменияВ мире
Рекомендуем
Роберт Кочарян в суде
Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении Кочаряна
Лидер оппозиционной парламентской фракции Процветающая Армения бизнесмен Гагик Царукян у здания суда
Ереванский суд отказался арестовывать Царукяна за подкуп избирателей
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Георгий Габуния
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
Полиция
Пропавшего в Пензе шестилетнего мальчика нашли на детской площадке
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
Ширвиндт назвал виновных в трагедии Ефремова
Взорванный немцами мост через Оку в Орле
В Орловской области нашли колодец, куда сбрасывали детей из концлагеря
Посольство Российской Федерации в Индонезии
В посольстве прокомментировали гибель на Бали блогерши Тропицель
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
Адвокат раскрыл подробности развода Харламова и Асмус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко потребовал от военных поддержать стабильность в обществе
Президент РФ Владимир Путин
Греческий эксперт назвал статью Путина отражением морального лидерства РФ
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Актер из "Универа" прокомментировал развод Асмус и Харламова
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Асмус высказалась о разводе с Харламовым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
01:19В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
01:14Анатолий Антонов обсудил подходы по Афганистану со спецпредставителем США
01:09Мадуро заявил, что готов к разговору с Трампом
Лента новостейМолния