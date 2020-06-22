https://ria.ru/20200622/1573280303.html
В Москве еще 1114 пациентов выздоровели от COVID-19
Еще 1114 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших увеличилось до 136 670 человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:16
2020-06-22T09:25
коронавирус в россии
распространение нового коронавируса
москва
общество
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714897_0:221:2962:1887_1400x0_80_0_0_fbf373bf3f92997838ecdd49e12537ba.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, общество