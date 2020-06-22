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В Москве еще 1114 пациентов выздоровели от COVID-19
Еще 1114 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших увеличилось до 136 670 человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:25
коронавирус в россии
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, москва, общество

В Москве еще 1114 пациентов выздоровели от COVID-19

09:16 22.06.2020 (обновлено: 09:25 22.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи и пациенты в кабинете гемодиализа городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи и пациенты в кабинете гемодиализа городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Еще 1114 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших увеличилось до 136 670 человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1114 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 136 670" - сообщила Ракова.
Заммэра напомнила, что горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут стать донорами плазмы. Также они могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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