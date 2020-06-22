В Индонезии расследуют атаку хакеров на базу с данными тестов на COVID-19

Власти Индонезии опровергли информацию, что данные жителей страны утекли в сеть. Как заявил глава министерства связи и информации страны Джонни Плейт, его ведомство совместно с национальным агентством, занимающимся вопросами кибербезопасности, следят за информацией по поводу утечки.

"База данных по COVID-19 и результаты анализов находятся в безопасности в центре обработки и хранения данных министерства", - заявил Плейт. Он добавил, что также проверки пройдут в отношении центров обработки данных в других министерствах и госучреждениях, чтобы убедиться, что они не были взломаны.