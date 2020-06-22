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В Индонезии расследуют атаку хакеров на базу с данными тестов на COVID-19
Правительство Индонезии проводит расследование предполагаемой хакерской атаки на правительственную базу данных с тестами на COVID 230 тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
индонезия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, индонезия, технологии, в мире

В Индонезии расследуют атаку хакеров на базу с данными тестов на COVID-19

09:15 22.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство Индонезии проводит расследование предполагаемой хакерской атаки на правительственную базу данных с тестами на COVID 230 тысяч человек, сообщает газета Straits Times.
Ранее в СМИ появилась информация, что неизвестный хакер взломал правительственную базу, содержащую данные 230 тысяч человек, прошедших тест на COVID-19. Хакер, называющий себя Database Shopping, выставил на продажу базу данных на платформе Raid Forums. При этом он предлагал продать всю информацию за 300 долларов США.
Программирование
10 мая, 02:20
​Эксперт рассказал, что делать, если личные данные утекли в Сеть
Власти Индонезии опровергли информацию, что данные жителей страны утекли в сеть. Как заявил глава министерства связи и информации страны Джонни Плейт, его ведомство совместно с национальным агентством, занимающимся вопросами кибербезопасности, следят за информацией по поводу утечки.
"База данных по COVID-19 и результаты анализов находятся в безопасности в центре обработки и хранения данных министерства", - заявил Плейт. Он добавил, что также проверки пройдут в отношении центров обработки данных в других министерствах и госучреждениях, чтобы убедиться, что они не были взломаны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИндонезияТехнологииВ мире
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