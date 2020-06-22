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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573280205.html
В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило шесть тысяч
Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области составило 199 за сутки, общее число заболевших превысило 6 тысяч,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
воронежская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, воронежская область, общество

В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило шесть тысяч

09:14 22.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области составило 199 за сутки, общее число заболевших превысило 6 тысяч, сообщает правительство региона.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие дни число новых случаев снова превысило 200 за сутки.
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"В понедельник, 22 июня, официально подтверждено заражение 199 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 6062 человек. Скончались 30 пациентов. Выздоровели 3088.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗВоронежская областьОбщество
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