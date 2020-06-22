В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило шесть тысяч

ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области составило 199 за сутки, общее число заболевших превысило 6 тысяч, сообщает правительство региона.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие дни число новых случаев снова превысило 200 за сутки.
"В понедельник, 22 июня, официально подтверждено заражение 199 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 6062 человек. Скончались 30 пациентов. Выздоровели 3088.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.