В Грузии число выявленных случаев COVID-19 превысило 908

"Число выявленных случаев инфицирования - 908, среди них выздоровел 761 человек, смертельных случаев - 14", - говорится на сайте.

Выздоровевших за сутки стало на шесть человек больше. В режиме карантина находятся 2710 человек, под наблюдением в стационарах - 269.