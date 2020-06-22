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В Грузии число выявленных случаев COVID-19 превысило 908
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки выросло на два и достигло 908, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, грузия, в мире

В Грузии число выявленных случаев COVID-19 превысило 908

09:14 22.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерВид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия
© РИА Новости / Стрингер
ТБИЛИСИ, 22 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки выросло на два и достигло 908, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 908, среди них выздоровел 761 человек, смертельных случаев - 14", - говорится на сайте.
Выздоровевших за сутки стало на шесть человек больше. В режиме карантина находятся 2710 человек, под наблюдением в стационарах - 269.
Власти Грузии сообщают, что ситуация с распространением инфекции в стране поддается контролю.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрузияВ мире
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