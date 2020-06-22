https://ria.ru/20200622/1573280171.html
В Грузии число выявленных случаев COVID-19 превысило 908
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки выросло на два и достигло 908, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:14
2020-06-22T09:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
грузия
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, грузия, в мире