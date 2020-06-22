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В Приморье сняли ограничения на въезд в Хасанский район
Власти Хасанского района Приморья в понедельник сняли ограничения на въезд в муниципалитет, которые ранее были введены из-за эпидемической ситуации, сообщает... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
дальний восток
хасанский район
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, дальний восток, хасанский район, общество

В Приморье сняли ограничения на въезд в Хасанский район

08:59 22.06.2020 (обновлено: 09:00 22.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИнспектор ДПС
Инспектор ДПС
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Инспектор ДПС. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Власти Хасанского района Приморья в понедельник сняли ограничения на въезд в муниципалитет, которые ранее были введены из-за эпидемической ситуации, сообщает администрация района.
Хасанский район является одним из самых популярных мест летнего отдыха для жителей Приморья и других регионов Дальнего Востока. Въезд сюда был ограничен с середины мая. В районе села Кравцовка был установлен пост полиции, где проводится проверка транспорта. Проехать могли местные жители, граждане, следующие по работе, в больницу, также мог проезжать грузовой транспорт.
"Ограничительный режим на въезд в Хасанский район снят – такое решение было принято на очередном заседании оперативного штаба Хасанского района по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Решение о снятии поста на въезде в Хасанский район было принято с учетом данных об эпидобстановке в районе", - говорится в сообщении.
Темпы прироста заболеваемости в районе составляют в среднем 1-3 человека в неделю. Всего выявлено 25 случаев заболевания, 17 человек выздоровели.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииДальний ВостокХасанский районОбщество
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