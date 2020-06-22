В Приморье сняли ограничения на въезд в Хасанский район

ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Власти Хасанского района Приморья в понедельник сняли ограничения на въезд в муниципалитет, которые ранее были введены из-за эпидемической ситуации, сообщает администрация района.
Хасанский район является одним из самых популярных мест летнего отдыха для жителей Приморья и других регионов Дальнего Востока. Въезд сюда был ограничен с середины мая. В районе села Кравцовка был установлен пост полиции, где проводится проверка транспорта. Проехать могли местные жители, граждане, следующие по работе, в больницу, также мог проезжать грузовой транспорт.
"Ограничительный режим на въезд в Хасанский район снят – такое решение было принято на очередном заседании оперативного штаба Хасанского района по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Решение о снятии поста на въезде в Хасанский район было принято с учетом данных об эпидобстановке в районе", - говорится в сообщении.
Темпы прироста заболеваемости в районе составляют в среднем 1-3 человека в неделю. Всего выявлено 25 случаев заболевания, 17 человек выздоровели.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Власти продлили до 30 июня режим повышенной готовности.
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