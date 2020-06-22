В Приморье сняли ограничения на въезд в Хасанский район

"Ограничительный режим на въезд в Хасанский район снят – такое решение было принято на очередном заседании оперативного штаба Хасанского района по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Решение о снятии поста на въезде в Хасанский район было принято с учетом данных об эпидобстановке в районе", - говорится в сообщении.