В инфекционной больнице №2 в Москве почти 150 пациентов лечатся от COVID

"В больнице 548 человек (в том числе 19 в реанимации), из них: 214 человек с подозрением на COVID/145 случаев подтверждено лабораторно, из них: 17/16 детей, 16/16 беременных, рожениц и родильниц, 11/10 человек в хирургическом отделении, 5/5 пациентов в реанимации (на ИВЛ два)", - написала Краснова в соцсети Facebook.