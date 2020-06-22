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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573279392.html
В инфекционной больнице №2 в Москве почти 150 пациентов лечатся от COVID
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 548 человек, из них у 145 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T08:55
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570029933_759:167:3040:1450_1400x0_80_0_0_fb6e50b2d2fd2b55d1a95212f8a7ef7e.jpg
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РИА Новости
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В инфекционной больнице №2 в Москве почти 150 пациентов лечатся от COVID

08:55 22.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМашины скорой помощи
Машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 548 человек, из них у 145 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.

"В больнице 548 человек (в том числе 19 в реанимации), из них: 214 человек с подозрением на COVID/145 случаев подтверждено лабораторно, из них: 17/16 детей, 16/16 беременных, рожениц и родильниц, 11/10 человек в хирургическом отделении, 5/5 пациентов в реанимации (на ИВЛ два)", - написала Краснова в соцсети Facebook.

Она добавила, что в больницу поступило 27 человек, из них девять с коронавирусом. Выписано 12 человек с выздоровлением по COVID.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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