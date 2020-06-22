На Украине более ста населенных пунктов остались без света из-за непогоды

"По состоянию на 7.00 22 июня в результате осложнения погодных условий (дождя, порывов ветра), в результате срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 112 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Житомирская - 47, Ровенская - 24, Волынская - 17, Хмельницкая - 15 и Кировоградская - девять. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении на сайте ведомства.