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На Украине более ста населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Более 100 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за дождя и сильного ветра, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы по... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T08:40
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РИА Новости
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353
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украина, в мире

На Украине более ста населенных пунктов остались без света из-за непогоды

08:40 22.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРабочий восстанавливает электрические линии
Рабочий восстанавливает электрические линии
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рабочий восстанавливает электрические линии. Архивное фото
КИЕВ, 22 июн – РИА Новости. Более 100 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за дождя и сильного ветра, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 22 июня в результате осложнения погодных условий (дождя, порывов ветра), в результате срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 112 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Житомирская - 47, Ровенская - 24, Волынская - 17, Хмельницкая - 15 и Кировоградская - девять. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что за минувшие сутки из-за непогоды были повалены 37 деревьев, подтоплены три подвальных помещения и повреждена крыша одного из жилых домов.
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