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Украинские спасатели продолжают работу на месте взрыва в Киеве
Украинские спасатели и сотрудники полиции продолжают работу на месте взрыва в Киеве, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T08:34
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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арсен аваков, мвд украины, киев, украина, в мире

Украинские спасатели продолжают работу на месте взрыва в Киеве

08:34 22.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы на месте взрыва бытового газа в жилом девятиэтажном доме в Киеве
Сотрудники спасательной службы на месте взрыва бытового газа в жилом девятиэтажном доме в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники спасательной службы на месте взрыва бытового газа в жилом девятиэтажном доме в Киеве
КИЕВ, 22 июн – РИА Новости. Украинские спасатели и сотрудники полиции продолжают работу на месте взрыва в Киеве, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее в воскресенье пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Киеве, разрушены несколько этажей. Спасатели эвакуировали из дома 23 человек, троих достали из-под завалов. Позже Госслужба по ЧС сообщила, что из-под завалов достали двух погибших. Правоохранители завели уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва - газ или взрывное устройство.
"По состоянию на 6.00 на месте чрезвычайной ситуации найдены трое погибших. Эвакуированы 23 человека. Деблокировано три человека. На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции. Работают психологи, которые оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
21 июня, 13:02
Взрыв в жилом доме в Киеве: версии ЧП и рост числа погибших
Всего для проведения работ привлечено более 460 человек.
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Арсен АваковМВД УкраиныКиевУкраинаВ мире
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