Украинские спасатели продолжают работу на месте взрыва в Киеве

"По состоянию на 6.00 на месте чрезвычайной ситуации найдены трое погибших. Эвакуированы 23 человека. Деблокировано три человека. На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции. Работают психологи, которые оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома", - говорится в сообщении на сайте ведомства.