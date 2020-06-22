Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573278645.html
В ТПП предложили Мантурову блокировать "серых" продавцов в соцсетях
Глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин предложил главе Минпромторга Денису Мантурову создать механизм блокировки соцсетями аккаунтов... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T08:31
россия
денис мантуров
торгово-промышленная палата рф
сергей катырин
соцсети
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570704135_0:0:1500:844_1400x0_80_0_0_174341896fe6f381a11b6ca7b3929153.jpg
https://ria.ru/20200604/1572434690.html
https://ria.ru/20200211/1564525483.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570704135_0:0:1500:844_1400x0_80_0_0_174341896fe6f381a11b6ca7b3929153.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570704135_84:0:1417:1000_1400x0_80_0_0_54d1b29e5133bcf813a02a7ecdbf940c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570704135_188:0:1188:1000_1400x0_80_0_0_47980b63885915870540fede614f60a6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, денис мантуров, торгово-промышленная палата рф, сергей катырин, соцсети, экономика

В ТПП предложили Мантурову блокировать "серых" продавцов в соцсетях

08:30 22.06.2020 (обновлено: 08:31 22.06.2020)
654
CC0 / / Девушка за компьютером
Девушка за компьютером
CC0 / /
Девушка за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин предложил главе Минпромторга Денису Мантурову создать механизм блокировки соцсетями аккаунтов "серых" продавцов товаров и услуг. Письмо главы палаты есть в распоряжении РИА Новости.
Катырин отмечает, что ТПП занимается сбором, анализом и систематизацией проблем предпринимателей в условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. "Экспертами и общественными формированиями ТПП РФ, представляющими отрасль электронной коммерции, выработан ряд предложений по поддержке компаний и развитие отрасли в целом, как одной из ведущих и востребованных в новых сложившихся условиях", - пишет он.
Девушка с ноутбуком
4 июня, 03:30
Роскачество рассказало, как избежать покупки контрафакта в онлайн-аптеках
В частности, он обратил внимание главы министерства на предпринимательскую деятельность в сфере интернет-торговли с использованием социальных сетей. "Обеспечить создание механизма блокировки социальными сетями аккаунтов "серых" продавцов товаров, работ, услуг при отсутствии верификации пользователя как физического лица и предпринимателя", - предлагает Катырин.
Также для борьбы с такими торговцами он предложил: "Распространить действие статьи КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)" на граждан, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг с использованием социальных сетей".
Расстроенная женщина у компьютера
11 февраля, 03:45
Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников
В то же время Катырин указал на избыточное законодательное регулирование электронной торговли с учетом отсутствия единого нормативного-правового акта, регламентирующего деятельность электронной коммерции. В этой связи глава палаты предлагает провести ревизию нормативно-правовых актов, прямо или косвенно регулирующих сферу электронной коммерции, чтобы сократить избыточные требования и дублирующие положения.
"Совместно с участниками рынка, общественными объединениями предпринимателей разработать и внести на рассмотрение проект ФЗ "Об электронной коммерции". На время разработки и рассмотрения проекта ФЗ утвердить распоряжением правительства "Правила электронной коммерции и торговли", - также предложил Катырин.
14001814
Обсудить 2
РоссияДенис МантуровТоргово-промышленная палата РФСергей КатыринСоцсетиЭкономика
Рекомендуем
Сотрудники спасательной службы на месте взрыва бытового газа в жилом девятиэтажном доме в Киеве
Украинские спасатели продолжают работу на месте взрыва в Киеве
Мужчина работает за ноутбуком
Эксперт рассказал о новых тенденциях на рынке труда
Нефтяная качалка
Цены на нефть марки Brent опустились до 42,09 доллара за баррель
Участница реалити-шоу Дом-2 Анастасия Тарасюк
Экс-бойфренд бывшей участницы "Дома-2" назвал возможную причину ее смерти
Новорожденный ребенок
Пять россиянок старше 60 лет родили первого ребенка в 2019 году
Елена Повеляйкина
"Ее боялись все": дочь омского фермера обвиняют в гибели двух человек
Якутия
На полюсе холода в Якутии температура воздуха прогрелась до 38 градусов
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
"Сумасшедший пузырь": фондовый рынок США признали угрозой мировым биржам
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
В избиркоме оценили готовность Москвы к голосованию по Конституции
Пассажирский самолет в небе
В понедельник россияне вернутся на родину из Таиланда, Израиля и с Кипра
Актер Михаил Ефремов
Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
Газокомпрессорная станция в Харьковской области
На Украине заявили об угрозе срыва транзита газа из России
Памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в Бостоне, обезглавленный во время протестов
Америка уничтожает исторических врагов
Президент РФ Владимир Путин
Греческий эксперт назвал статью Путина отражением морального лидерства РФ
Турецкий военный корабль
Макрон рассказал об инциденте, доказывающем "смерть мозга" НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
01:19В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
01:14Анатолий Антонов обсудил подходы по Афганистану со спецпредставителем США
01:09Мадуро заявил, что готов к разговору с Трампом
Лента новостейМолния