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В больнице в Коммунарке лечатся более 380 пациентов
Более 380 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T08:18
денис проценко
здоровье - общество
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москва
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
денис проценко, здоровье - общество, воз, москва

В больнице в Коммунарке лечатся более 380 пациентов

08:17 22.06.2020 (обновлено: 08:18 22.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедики на крыльце "красной зоны"
Медики на крыльце красной зоны
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Медики на крыльце "красной зоны". Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 380 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 385 человек. Поступило 25 человек, пять умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
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Денис ПроценкоЗдоровье - ОбществоВОЗМосква
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