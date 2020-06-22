https://ria.ru/20200622/1573278171.html
В больнице в Коммунарке лечатся более 380 пациентов
Более 380 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T08:17
2020-06-22T08:18
денис проценко
здоровье - общество
воз
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис проценко, здоровье - общество, воз, москва