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Талибы освободили 14 афганских пленных
Радикальное движение "Талибан" освободило 14 афганских пленных, сообщил официальный представитель политофиса движения в Катаре Сухейль Шахин. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T08:10
афганистан
катар
талибан
сша
в мире
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афганистан, катар, талибан, сша, в мире

Талибы освободили 14 афганских пленных

08:10 22.06.2020
353
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" освободило 14 афганских пленных, сообщил официальный представитель политофиса движения в Катаре Сухейль Шахин.
"Еще одна группа из 14 солдат и полицейских администрации Кабула была освобождена из тюрем "Исламского эмирата" в провинциях Логар, Нангархар и Нуристан и отправлена к своим семьям", - написал Шахин в Twitter.
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Ранее представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал заявил, что правительство страны уже освободило по меньшей мере 3 тысячи заключенных членов "Талибан". Талибы требуют от афганских властей освободить 5 тысяч пленных на основе соглашения с США.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
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АфганистанКатарТалибанСШАВ мире
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