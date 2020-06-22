Талибы освободили 14 афганских пленных

"Еще одна группа из 14 солдат и полицейских администрации Кабула была освобождена из тюрем "Исламского эмирата" в провинциях Логар, Нангархар и Нуристан и отправлена к своим семьям", - написал Шахин в Twitter.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.