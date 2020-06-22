https://ria.ru/20200622/1573278055.html
Талибы освободили 14 афганских пленных
Радикальное движение "Талибан" освободило 14 афганских пленных, сообщил официальный представитель политофиса движения в Катаре Сухейль Шахин. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T08:10
2020-06-22T08:10
афганистан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, катар, талибан, сша, в мире