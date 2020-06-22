Цены на нефть марки Brent опустились до 42,09 доллара за баррель

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Цены на нефть в понедельник утром демонстрируют негативную динамику на фоне сохраняющихся опасений за восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Июльские фьючерсы на нефть марки WTI тем временем дешевели на 0,13% - до 39,7 доллара за баррель.