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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200622/1573277991.html
Цены на нефть марки Brent опустились до 42,09 доллара за баррель
Цены на нефть в понедельник утром демонстрируют негативную динамику на фоне сохраняющихся опасений за восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T08:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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цены на нефть, brent, сша, нефть, экономика

Цены на нефть марки Brent опустились до 42,09 доллара за баррель

08:33 22.06.2020
2014
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Цены на нефть в понедельник утром демонстрируют негативную динамику на фоне сохраняющихся опасений за восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,26% - до 42,09 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,48% - до 39,66 доллара за баррель.
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Июльские фьючерсы на нефть марки WTI тем временем дешевели на 0,13% - до 39,7 доллара за баррель.
Участники рынка опасаются, что продолжающийся рост числа зараженных коронавирусом может сдержать восстановление спроса на топливо. В воскресенье Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном росте заболеваемости коронавирусом в мире, причем самый большой рост наблюдался в Северной и Южной Америке. Резкий рост случаев заражения в Китае, Австралии заставил правительства установить новый ряд карантинных ограничений с целью остановить распространение.
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"Потенциальный экономический ущерб от нового раунда контрмер COVID-19, вероятно, будет сдерживать энтузиазм инвесторов", - отметил агентству Рейтер главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy).
При этом поддержку ценам оказывает тот факт, что в Соединенных Штатах продолжает активно снижаться количество действующих нефтяных и газовых буровых установок. В пятницу нефтегазовая компания Baker Hughes опубликовала еженедельные данные, согласно которым за неделю, завершившуюся 19 июня, их число в США уменьшилось на 7, до 199 агрегатов. Это уже 14-е снижение подряд. Таким образом, за все это время число буровых установок снизилось на 465 штук или на 72,6%.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentСШАНефтьЭкономика
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