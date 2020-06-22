На полюсе холода в Якутии температура воздуха прогрелась до 38 градусов

"По данным метеостанции в городе Верхоянск Верхоянского района, плюс 38 градусов зафиксировано 20 июня. Подобный абсолютный максимум (38,3) у нас был в 2010 году в городе Якутске. Причина в резко континентальном климате Якутии — зимой морозы до минус 60 и ниже, летом жара до плюс 30 и выше… Кроме того, на севере республики господствует антициклон, который пришел с Востока. Но уже скоро все встанет на свои места. Жара отступит, начиная с 26-27 июня там будет смещаться очень холодный циклон. В Верхоянье довольно прилично похолодает — до плюс 15 градусов, возможно, будут осадки в виде мокрого снега", — поделилась Маршалик.