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На полюсе холода в Якутии температура воздуха прогрелась до 38 градусов
Температура воздуха в якутском городе Верхоянск, известном в мире как северный полюс холода, прогрелась до плюс 38 градусов по Цельсию, причина такой погоды в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:41
республика саха (якутия)
роман вильфанд
гидрометцентр
верхоянск
общество
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РИА Новости
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республика саха (якутия), роман вильфанд, гидрометцентр, верхоянск, общество

На полюсе холода в Якутии температура воздуха прогрелась до 38 градусов

08:06 22.06.2020 (обновлено: 11:41 22.06.2020)
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЯкутия
Якутия
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Якутия. Архивное фото
ЯКУТСК, 22 июн — РИА Новости. Температура воздуха в якутском городе Верхоянск, известном в мире как северный полюс холода, прогрелась до плюс 38 градусов по Цельсию, причина такой погоды в резко континентальном климате Якутии и мощном антициклоне с Востока, к 27 июня температура в этом городе опустится до плюс 15 градусов, рассказала РИА Новости начальник Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.
На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии — Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов по Цельсию. В Верхоянске в феврале 1892 года было зафиксировано минус 67,8 градуса.
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По словам главного метеоролога республики, для северных районов Якутии 30-градусная жара в летнее время это нормальное явление, но чаще высокие температуры наступают в июле, а не в июне.

"По данным метеостанции в городе Верхоянск Верхоянского района, плюс 38 градусов зафиксировано 20 июня. Подобный абсолютный максимум (38,3) у нас был в 2010 году в городе Якутске. Причина в резко континентальном климате Якутии — зимой морозы до минус 60 и ниже, летом жара до плюс 30 и выше… Кроме того, на севере республики господствует антициклон, который пришел с Востока. Но уже скоро все встанет на свои места. Жара отступит, начиная с 26-27 июня там будет смещаться очень холодный циклон. В Верхоянье довольно прилично похолодает — до плюс 15 градусов, возможно, будут осадки в виде мокрого снега", — поделилась Маршалик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости о том, что дневные температуры на севере Сибири на этой неделе будут превышать норму на десять-двенадцать градусов. Если этот антициклон простоит еще неделю, вырастут риски природных пожаров.
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Республика Саха (Якутия)Роман ВильфандГидрометцентрВерхоянскОбщество
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