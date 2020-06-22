https://ria.ru/20200622/1573277731.html
Москвичам пообещали погожий летний день
Погожий летний день с температурой до плюс 24 и без осадков ожидает москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T08:02
2020-06-22T08:02
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572813587_0:292:3020:1991_1400x0_80_0_0_9825440131c1ea672b71dfd73b7f6430.jpg
https://ria.ru/20200619/1573164599.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572813587_0:292:3020:1991_1400x0_80_0_0_9825440131c1ea672b71dfd73b7f6430.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572813587_289:0:3020:2048_1400x0_80_0_0_d04a478a006ae5117569511d1dbcc79e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572813587_824:0:2872:2048_1400x0_80_0_0_a67cb5623d978f57ccb8ef2d2469be7e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, московская область (подмосковье), общество