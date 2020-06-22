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Москвичам пообещали погожий летний день
Погожий летний день с температурой до плюс 24 и без осадков ожидает москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T08:02
погода
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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погода, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичам пообещали погожий летний день

08:02 22.06.2020
1039
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают в парке на Воробьевых горах в Москве
Люди отдыхают в парке на Воробьевых горах в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Люди отдыхают в парке на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Погожий летний день с температурой до плюс 24 и без осадков ожидает москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня синоптическая ситуация обусловится скандинавским антициклоном, благодаря чему москвичей ждет погожий летний денек с температурным фоном, соответствующим своей климатической норме. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура в столице плюс 22-24, в Подмосковье плюс 20-25", - сообщил Синенков.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть восточной четверти со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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