В Кузбассе выявили 44 новых случая коронавируса

"Еще у 44 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 514 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 874 больных коронавирусом", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным регионального оперштаба, 16 новых случаев выявлено в Междуреченске, 12 — в Кемерово, пять — в Таштагольском районе, четыре — в Новокузнецке, два — в Промышленновском районе, по одному — в Анжеро-Судженске, Белово, Гурьевском, Кемеровском и Тяжинском районах.