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В Кузбассе выявили 44 новых случая коронавируса
Коронавирус за последние сутки выявлен у 44 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:13
сергей цивилев
кемеровский район
таштагольский район
промышленновский район
кемеровская область
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кемеровский район
таштагольский район
промышленновский район
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РИА Новости
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353
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сергей цивилев, кемеровский район, таштагольский район, промышленновский район, кемеровская область

В Кузбассе выявили 44 новых случая коронавируса

07:57 22.06.2020 (обновлено: 11:13 22.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КЕМЕРОВО, 22 июн — РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявлен у 44 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

"Еще у 44 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 514 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 874 больных коронавирусом", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным регионального оперштаба, 16 новых случаев выявлено в Междуреченске, 12 — в Кемерово, пять — в Таштагольском районе, четыре — в Новокузнецке, два — в Промышленновском районе, по одному — в Анжеро-Судженске, Белово, Гурьевском, Кемеровском и Тяжинском районах.
Среди новых выздоровевших по двое жителей Кемерово и Гурьевска, по одному — из Кемеровского района и Белово.
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По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлены 1396 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек скончались, 514 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7927 человек.
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