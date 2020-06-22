В Кузбассе выявили 44 новых случая коронавируса

КЕМЕРОВО, 22 июн — РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявлен у 44 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 44 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 514 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 874 больных коронавирусом", — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По данным регионального оперштаба, 16 новых случаев выявлено в Междуреченске, 12 — в Кемерово, пять — в Таштагольском районе, четыре — в Новокузнецке, два — в Промышленновском районе, по одному — в Анжеро-Судженске, Белово, Гурьевском, Кемеровском и Тяжинском районах.
Среди новых выздоровевших по двое жителей Кемерово и Гурьевска, по одному — из Кемеровского района и Белово.
По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлены 1396 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек скончались, 514 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7927 человек.
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